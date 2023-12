Corona? Hat die Medizintechnikbranche abgehakt. Noch bis Mitte 2022 machten dem Tuttlinger Unternehmen Aesculap abgesagte Operationen und Zurückhaltung in den Krankenhäusern zu schaffen. Seit eineinhalb Jahren sind die Auftragsbücher jedoch wieder voll. So voll sogar, dass das Unternehmen nun Pläne für einen millionenschweren Neubau vorlegt.

Aesculap, 1867 gegründet und seit 1976 Teil des B. Braun-Konzerns aus Melsungen, ist mit chirurgischen Instrumenten wie Skalpellen und Zangen groß geworden. Noch immer machen diese einen großen Teil des Umsatzes aus. Längst ist Aesculap aber auch bei Implantaten für Hüfte, Wirbelsäule und Knie einer der Marktführer, der Fokus auf 3D-Implantate verstärkt sich.

Dazu fertigt das Unternehmen Motoren und Sterilcontainer an und verzeichnet seit der vollständigen Übernahme des Optikspezialisten Schölly 2023 deutliche Zuwächse im Endoskop- und Operationsmikroskopbereich. Seit einigen Jahren investiert Aesculap zudem stark in Robotik, künstliche Intelligenz und digitale Systeme rund um den Operationsaal.

Noch keine Zahlen zum laufenden Geschäftsjahr

Aesculap beschäftigt weltweit knapp 13.000 Mitarbeiter, rund 3600 am Stammsitz in Tuttlingen. 2022 hat der Umsatz zum ersten Mal die Zwei-Milliarden-Euro-Marke überschritten, Aesculap hat damit einen Viertel des Gesamtumsatzes von B. Braun (8,50 Milliarden Euro) eingefahren. Der Konzerngewinn schwächelte 2022, B. Braun nannte hohe Energiekosten und Einmaleffekte als Gründe. Zu den Zahlen des laufenden Geschäftsjahres will Jens von Lackum, Vorstandsvorsitzender von Aesculap, sich noch nicht äußern, der Konzern stellt die Zahlen erst im Frühjahr vor. Nur soviel: „Die Auftragslage bei uns ist gut.“

Jens von Lackum, 46, ist seit 2008 bei Aesculap. Seit April 2022 ist er Vorstandsvorsitzender des Unternehmens und im Vorstand des Mutterkonzerns B. Braun für die Sparte Aesculap verantwortlich. (Foto: Dorothea Hecht )

Das Wachstum soll sich nun auch in der Produktion niederschlagen, und zwar mit einer großen Umstrukturierung. „Wir wollen weg von der Produktorientierung, hin zu Technologieorientierung“, sagt von Lackum. Wie das funktionieren soll? Mit einer neuen Hightech-Fabrik.

Aktuell ist die Fertigung von Instrumenten, Implantaten und Containern in Tuttlingen getrennt. Auf dem Werksgelände entlang der B 311 gibt es dafür drei unterschiedliche Fabriken. Dabei gäbe es viele Gemeinsamkeiten. „Vieles läuft im ersten Fertigungsschritt hochtechnologisiert und automatisiert in CNC-Maschinen ab - egal ob Instrumente, Implantate, Motoren oder Container“, erklärt von Lackum. Deshalb will Aesculap diesen ersten Arbeitsschritt nun bündeln.

Wo soll die neue Fabrik stehen?

Die älteren, denkmalgeschützten Gebäude eignen sich allerdings nicht dafür und in den neueren Fabriken, die 2001 und 2015 gebaut wurden, reicht der Platz nicht aus. Eine neue Fabrik soll also her, 70 Millionen Euro will Aesculap investieren. Schon vor Jahren hat sich das Unternehmen dafür eine geeignete Fläche in Tuttlingen, ein ehemaliges Supermarktgelände, in direkter Nachbarschaft gesichert. Und doch stand bis vor kurzem auch ein anderer Standort im Raum.

„Wir haben eine Analyse gemacht über alle Standorte hinweg, von China über Malaysia, Bulgarien und Polen, auch ein neuer Standort war im Gespräch. Am Ende blieben Polen und Tuttlingen übrig“, sagt von Lackum. Polen punktet vor allem mit einem: deutlich niedrigeren Löhnen. „Da war klar, dass eine solche Investition in Tuttlingen ohne vorzeitige Verlängerung des Zukunftssicherungsvertrages nicht in Betracht käme.“

Mehrarbeit für Zukunftssicherung

Schon seit Jahren handelt Aesculap mit der Gewerkschaft IG Metall Zukunftssicherungsverträge aus. Die Mitarbeiter verpflichten sich darin zur Mehrarbeit, bislang 2,5 Stunden zusätzlich zur tariflichen 35-Stunden-Woche. Im Gegenzug gibt das Unternehmen eine Arbeitsplatzgarantie und verpflichtet sich zu Investitionen. Der aktuelle Vertrag läuft bis Ende 2025. Für die neue Fabrik schlug Aesculap den Mitarbeitern eine vorzeitige Verlängerung des Vertrags bis 2030 vor - mit der Alternative Polen.

Ist das Erpressung? Nein, findet von Lackum. „Ich kann der Belegschaft ja nicht vorenthalten, was die Konsequenz ist. Wir werden diese Investition tätigen, sie wird kommen. Sie kann entweder in Tuttlingen oder in Polen stattfinden. Aber wenn einmal eine solche Hightech-Fabrik in Polen entstanden wäre, hätte sich das nicht nur auf die Produktion bezogen. Als nächstes würde dann Forschung und Entwicklung mitgehen, auch Marketing.“

Gewerkschaft und Aesculap waren sich schnell einig

Michael Föst, Erster Bevollmächtiger bei der IG Metall Albstadt, findet diese Herangehensweise ehrlich und das Angebot fair: „Man muss ja sehen: Wir verlängern den Vertrag zu denselben Bedingungen und bekommen noch eine Fabrik oben drauf.“ Die Gewerkschaft sei sich mit Aesculap deshalb schnell einig gewesen und Föst warb bei Aesculap-Mitarbeitern um Zustimmung. „Ja, wir müssen einen Preis zahlen als Arbeitnehmer, aber den halte ich für vertretbar“, sagt er.

93 Prozent der IG-Metall-Mitglieder des Unternehmens stimmten Mitte Dezember für die Verlängerung des Zukunftssicherungsvertrags. „Ich habe mich gefreut, dass die Zustimmung so groß war“, meint von Lackum. Er halte Tuttlingen für den besseren Standort, auch vor dem Hintergrund einer größeren Entwicklung. „Ich bin überzeugt davon, dass die Industrie das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ausmacht“, sagt von Lackum. „Wir müssen Industriearbeitsplätze in Deutschland halten, um unser Wohlstandsniveau zu halten.“

Für den Neubau in Tuttlingen steht allerdings noch die Zustimmung der B. Braun-Gremien aus. Vorstand und Aufsichtsrat müssen ihr OK geben - von Lackum ist zuversichtlich, dass das Anfang 2024 passiert. „Ich werde alles tun, was ich kann, damit diese Entscheidung für Tuttlingen getroffen werden kann.“