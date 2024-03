Aesculap trennt sich von Geschäftsbereich mit 190 Mitarbeitern

Die Nachricht verbirgt sich im Geschäftsbericht des Medizintechnik-Konzerns B. Braun etwas unscheinbar auf den hinteren Seiten. Dort steht, dass sich das Tuttlinger Tochterunternehmen Aesculap AG von einem ihrer Geschäftsbereiche trennen wird. Der Verkauf an einen potentiellen Interessenten soll Anfang 2024 abgewickelt werden.

Herstellen von Knieknorpeln passt nicht mehr ins Portfolio

Das Herstellen von Knieknorpeln passt nicht mehr ins Portfolio (Foto: Aesculap AG )

Ob Chirurgische Instrumente, Implantate oder bildgebende Systeme: Vielen Menschen in der Region ist bekannt, welche Produkte Aesculap herstellt. Die Entwicklung von Zelltherapien und Biomaterial für die Wiederherstellung von geschädigtem Knorpelgewebe gehörte eher nicht dazu. Und gehört bald nicht mehr dazu. Denn der Geschäftsbereich soll verkauft werden.

Es handelt sich um einen kleinen Geschäftsbereich Sprecher der Aesculap AG

Im vergangenen Jahr, erklärt ein Unternehmenssprecher, sei das Portfolio von Aesculap strategisch analysiert worden. Das Ergebnis: Dieser Geschäftsbereich wird veräußert. „Die Wiederherstellung von geschädigtem Knorpelgewebe im Knie mittels Zelltherapien und Biomaterialien erfolgt durch die Sportorthopädie, die nicht im strategischen Hauptfokus der Sparte Aesculap liegt“, erklärt der Unternehmenssprecher.

Bisheriger Geschäftsbereich macht zweistelligen Millionenumsatz

Sonderlich groß werden die Auswirkungen auf Aesculap nicht sein. Der Geschäftsbereich Zelltherapie und Biomaterial erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. „Es handelt sich um einen kleinen Geschäftsbereich“, sagt der Sprecher. Zum Vergleich: Insgesamt hatte Aesculap im Jahr 2023 einen Umsatz von 2,164 Milliarden Euro erreicht und damit den Vorjahreswert (2,056 Milliarden Euro) um 5,2 Prozent übertroffen.

190 Mitarbeiter sind betroffen

Die rund 190 Mitarbeiter des Geschäftsbereichs sind alle außerhalb von Tuttlingen - in Reutlingen und den USA - beschäftigt und sollen vom Käufer übernommen werden. Über den Inhalt der laufenden Gespräche zwischen Aesculap und dem Interessenten will das Unternehmen keine Auskunft geben. „Dies betrifft auch Angaben zum Kaufpreis, zum Zeitrahmen und zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, erklärt der Sprecher und verweist auf eine Vertraulichkeitsvereinbarung.

Aesculap baut Kapazitäten an verschiedenen Werken aus

Während im Bereich Zelltherapie und Biomaterial künftig eingespart oder erst einmal Geld eingenommen wird, investiert das Tuttlinger Unternehmen an anderer Stelle. Die Sterilisationskapazitäten im polnischen Produktionswerk in Nowy Tomyśl werden vergrößert. Zudem baut das Unternehmen die Verpackungstechnologien und Kapazitäten der Nahtmaterial-Produktion in Rubi (Spanien) aus. In Malaysia wurde die dritte Produktionslinie für hochdruckbeständige Sicherheitssportkanulen fertiggestellt.

Eine Entscheidung, ob auch in Tuttlingen eine neue Fabrik gebaut wird, steht noch aus. B.Braun-Konzernchefin Anna Maria Braun hatte zuletzt erklärt, „dass wir diesen Entwicklungsschritt“ bei Aesculap brauchen.