Das Medizintechnik-Unternehmen Aesculap AG hat nun die Absicht geäußert, in den nächsten Jahren in Tuttlingen eine neue Fabrik bauen und damit die Produktionskapazität erweitert zu wollen. Eine entsprechende Fläche hätten sie bereits. Die Entscheidung hat die Tuttlinger Geschäftsführung von Zustimmung und Zugeständnissen der Mitarbeiter vor Ort abhängig gemacht.

Empfohlene Artikel Medizintechnik made in Südwest Aesculap erzielt Rekordumsatz und erholt sich leicht q Tuttlingen

Man müsse dem „aktuellen und angestrebten Wachstum gerecht werden“, erklärt die Chirurgiesparte des Melsunger Mutterkonzerns B.Braun auf Anfrage. Von daher stand es wohl außer Frage, dass neu gebaut werden muss. Geklärt werden musste nur, wo wird Geld für die Erweiterung der Produktionskapazität verwendet. Im Ausland oder eben am Stammsitz in Tuttlingen?

Riesige Mehrheit ist für neues Werk

Die Antwort fiel deutlich aus. Mehr als 90 Prozent der in der IG Metall organisierten Aesculap-Beschäftigten sprachen sich bei einer Abstimmung in der vergangenen Woche für die Stärkung des deutschen Standorts aus. Voraussetzung für die millionenschwere Investitionszusage war die vorzeitige Verlängerung des Standortsicherungsvertrags, wie Aesculap mitteilt. Dieser wäre eigentlich noch bis Ende 2025 gültig, läuft nun aber bis zum 31. Dezember 2030 - mit der Option auf zwei weitere Jahre.

„Mit der Verlängerung des Zukunftssicherungsvertrages zeigt die Belegschaft, dass sie bereit ist, einen erheblichen Beitrag zu leisten, damit eine neue Hightech-Fabrik in Tuttlingen entstehen kann“, meinte Jens von Lackum, Vorstandsvorsitzender der Aesculap AG sowie für die Sparte verantwortliches Mitglied im B. Braun-Vorstand.

Die IG Metall und ihre Mitglieder in der Aesculap AG zeigen, dass sie die Zukunft ihrer Arbeitsplätze aktiv mitgestalten wollen und es auch können.

Und Lars Elmenthaler, Betriebsratsvorsitzender der Aesculap AG, unterstreicht: „Die IG Metall und ihre Mitglieder in der Aesculap AG zeigen, dass sie die Zukunft ihrer Arbeitsplätze aktiv mitgestalten wollen und es auch können.“

Für Investition gehen Mitarbeit häufiger zur Arbeit

Viele Kernbestandteile des Standortsicherungsvertrages bleiben bestehen. Die Aesculap AG verpflichtet sich weiter, in den Tuttlinger Standort zu investieren und verzichtet während der Laufzeit bis 2030 auf betriebsbedingte Kündigungen. Für die ergänzende Zusage zum bestehenden Vertrag, eine neue Fabrik in Tuttlingen bauen zu wollen, leisten die Mitarbeiter 120 Stunden Mehrarbeit im Jahr.

Über den Bau einer weiteren Aesculap-Fabrik war schon länger spekuliert worden. Im Gegenzug zum Neubau des Aldi- und Rewemarktes am Aesculap-Kreisel hatte das Medizintechnik-Unternehmen die Flächen der Supermärkte an der Dornierstraße erhalten. Diese liegen direkt angrenzend an die Aesculap-Gebäude.

B. Braun soll nächstes Jahr Zustimmung geben

„Eine Investitionsentscheidung für ein neues Werk in Tuttlingen wäre ein starkes Zeichen für das Vertrauen in die bei uns beschäftigten Menschen mit all ihrer Erfahrung und Leidenschaft für unser Unternehmen - und nicht zuletzt ein über die Region hinaus weisendes Signal gegen die Deindustrialisierung in Deutschland“, meint von Lackum.

Die Entscheidung, ob ein neues Werk gebaut wird, wird allerdings in Melsungen getroffen. Die Investitionszusage steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung von Gremien bei B. Braun, die diese im Laufe des nächsten Jahres geben sollen.