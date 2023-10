Aesculap spendet 20.000 Euro zur Anschaffung eines Kleinbusses

Die Aesculap AG spendet 20.000 Euro an den Regenbogenkindergarten und die Johann-Peter-Hebel-Schule in Tuttlingen. Jedes Kind habe ein Recht auf gleiche Bildungschancen und gleichberechtigte soziale Teilhabe, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Der Regenbogenkindergarten und die Johann-Peter-Hebel-Schule in Tuttlingen würden sich Kindern in besonderer Weise annehmen. Um den Kindern Freizeitaktivitäten zu ermöglichen, nahmen sich die beiden Einrichtungen vor, einen Kleinbus anzuschaffen. Für den Erwerb blieben 20.000 Euro als Finanzierungslücke offen. Mitarbeiter bei Aesculap in Tuttlingen sammelten bei einer betriebsinternen Tombola rund 4500 Euro, das Unternehmen stockte den Betrag auf 20.000 Euro auf. „Wir unterstützen die wertvolle Arbeit der Institutionen seit vielen Jahren und freuen uns, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses besondere Vorhaben unterstützt haben und wir als Unternehmen ebenfalls einen Beitrag leisten können“, sagt Jens von Lackum, für die Sparte Aesculap verantwortliches Mitglied im Vorstand des Melsunger Konzerns B. Braun. Dadurch wollen wir unserer Verantwortung unserer Heimat bewusst nachkommen.“ „Der Kleinbus ermöglicht es uns, flexibel mit unseren Klassen oder Kindergartengruppen Projekte außerhalb unseres Standortes wahrzunehmen, wie Besuche zum Reiten auf Bauernhöfen, zum Schwimmunterricht oder zu Fahrten ins Schullandheim“, freut sich Johannes Tirpak, Schulleiter der Johann-Peter-Hebel-Schule, über die Spende.