Rutschen, rudern, fallen: Die Ärzte in der Zentralen Notaufnahme des Klinikums Tuttlingen haben durch das Wetter alle Hände voll zu tun. Knochenbrüche sind an der Tagesordnung. Vor allem am Wochenende ging es hoch her.

Extrem hohe Zahl an Patienten

Der Deutscher Wetterdienst hatte eine Glättewarnung ausgegeben, doch viel genützt hat das nicht. Deutlich mehr Patienten als sonst müssen im Krankenhaus wegen Stürzen durch Schnee und Eisglätte behandelt werden. Allein am Wochenende kamen 49 Patienten deshalb ins Klinikum.

Bei diesem Wetter ist das typisch

„Am häufigsten waren Verletzungen und Brüche am Handgelenk“, so Aline Auer, Sprecherin des Klinikums. Wer ausrutscht, streckt instinktiv seine Arme aus, um sich abzustützen. Ebenfalls auffallend hoch waren Verletzungen und Brüche am Bein und an der Hüfte. Das seien die typischen Verletzungen, die bei diesem Wetter auftreten würden.

Tipps, wie man Stürze vermeiden kann

Vor allem ältere Menschen sind auf glatten Straßen und Wegen stärker gefährdet. Das liegt daran, dass die Reflexe mit zunehmendem Alter nachlassen, sagen Mediziner. Zudem nehmen in der Regel sowohl die Knochendichte als auch die Kraft der Muskeln über die Jahre ab. Am besten ist es, sich bei anderen Personen einzuhaken, geeignetes Schuhwerk zu tragen oder den Einkauf bis zur Wetterbesserung zu verschieben.

Diese Tipps sind für die kommenden Tage erneut wichtig. Denn am Mittwoch soll es wieder schneien und dann kälter werden, ehe Schneeregen einsetzt. Das nächste heiße Wochenende auf der Notaufnahme steht bevor.