Sie kennen unser Adventskalenderätsel: Wer oder was ist auf dem Bildausschnitt zu sehen? Das vollständige Bild war irgendwann in diesem Jahr bereits online oder in der Zeitung zu sehen. Diesmal suchen wir übrigens gleich zwei Personen, die zu Anfang des Jahres 2023 eine wichtige Funktion inne hatten. Wer ist es?

So können Sie gewinnen

Schreiben Sie uns den Namen der abgebildeten Personen (bürgerlich oder als „Adelsprädikat“) an folgende Adresse: [email protected], Stichwort: Adventskalender. Bitte Vor- und Nachnamen sowie eine Telefonnummer angeben. Unter allen Einsendungen verlosen wir eine Karte für das Neujahrskonzert in der Stadtpfarrkriche Spaichingen am 14. Januar 2024. Die Auflösung finden Sie jeweils am Folgetag ab 5 Uhr unter go.schwaebische.de/aktut23.

Hinter Tür 18 steckte übrigens der ehemalige Zieglerhof in Trossingen-Schura.