uch, steht der Dezember schon vor der Tür? Diese Frage habe ich mir jüngst gestellt, als ich in einen Drogeriemarkt gelaufen bin. Adventskalender, soweit das Auge reicht. Man stolpert förmlich darüber, wenn man das Geschäft betritt. An den Anblick von Lebkuchen, Spekulatius und Dominosteinen im September hat man sich inzwischen ja schon fast gewöhnt. Obwohl das Bild von Lebkuchen bei 25 Grad noch immer schräg ist. Irgendwie logisch, dass auch die Adventskalender nicht weit sind.

Noch 93 Tage, dann ist Weihnachten. Das weiß ich nicht aus dem Stegreif, keine Sorge. Vielmehr lässt sich das, erst einmal das Internet geöffnet, schneller ausrechnen als zwei plus zwei. Heißt: In 70 Tagen geht es darum, das erste Türchen zu öffnen. Macht Sinn, die Kalender also jetzt schon zu verkaufen, denn der 1. Dezember steht auch in diesem Jahr wieder ganz plötzlich vor der Türe. Zudem hat man dann Zeit, die Besorgung des alljährlichen Weihnachtscountdowns noch 69 Mal ‐ für Besorgungen im stationären Handel abzüglich der zehn Sonntage dann noch 59 Mal ‐ aufzuschieben. Getreu dem Motto: Was du heute kannst besorgen, das verschiebe ruhig auf morgen.

Wie auch immer. Ganz neu war der Anblick im Laden irgendwie trotzdem nicht. Schon seit Tagen bekomme ich Werbung für diverse Adventskalender-Exemplare angezeigt. Denn die früher handelsüblichen Schoko-Kalender sind inzwischen schier verpönt. Heute gibt es Tee, Müsli, Socken, Körperpflegeartikel, Spielzeug jeglicher Art ‐ eigentlich alles, außer dem kleinen Stück Schoki für Zwischendurch. Entsprechend sind die Preise. Da fragt man sich: Ja, ist denn schon wieder Weihnachten? (lise)