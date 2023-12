Wer oder was ist auf dem Bildausschnitt zu sehen? Das gilt es in unserem Adventskalenderrätsel herauszufinden.

Hier ein paar Tipps: Alljährlich im Juni sorgt es dafür, dass sich ein kleiner Teil des Landkreises für einige Tage in eine eigenständige Stadt verwandelt. In diesem Jahr hatte diese 60.000 Einwohner. Einen eigenen Einkaufsladen gibt es ebenso wie einen eigenen Wertstoffhof. Sogar ein eigenes Maskottchen gibt es. 2023 wurde quasi der Elch verrückt. Vielleicht auch, weil es eine Premiere gab. Denn gestartet wurde anders als sonst - zur Freude der Einheimischen. Auch Petrus meinte es gut, dort, wo sonst gearbeitet wird, konnte gefeiert werden, bis „Die Ärzte“ kommen. Nicht zu vergessen das eigene Riesenrad, das wenn es dunkel ist, wunderbar bunt leuchtet. Na, was suchen wir?

So nehmen Sie teil

Schreiben Sie uns den Namen des Gebäudes, des Orts oder der Person, an folgende Adresse: [email protected] , Stichwort: Adventskalender. Bitte Vor- und Nachnamen sowie eine Telefonnummer angeben. Unter allen Einsendungen verlosen wir heute 1x2 Freikarten für das Freilichtmuseum in Neuhausen ob Eck. Die Auflösung finden Sie jeweils am Folgetag ab 5 Uhr unter go.schwaebische.de/aktut23.

Am 8. Dezember haben wir den Anbau der Otfried-Preußler-Schule in Balgheim gesucht.