Wer oder was ist auf dem Bildausschnitt zu sehen? Das gilt es in unserem Adventskalenderrätsel herauszufinden.

Hier ein paar Tipps: In gut 15 Metern Höhe ist ihr Zuhause. Dieses musste sie aber für einige Monate verlassen. Denn wegen einer Verletzung, der sich auf ihre Stimme auswirkte, war ihr ein Erholungsurlaub in Biberach in Bayern bei einem Spezialisten verordnet worden. Dort bekam die 600 Jahre alte Dame, deren Durchmesser 46 Zentimeter misst, zugleich eine neue Krone aufgesetzt. Mit einer Drehleiter ging es für sie und ihre 70 Kilogramm in diesem Jahr dann wieder hoch hinaus, begleitet von zahlreichen Schaulustigen. Seither erklingt ihre Stimme zu jeder vollen und halben Stunde.

So nehmen Sie teil

Schreiben Sie uns den Namen des Gebäudes, des Orts oder der Person, an folgende Adresse: [email protected] , Stichwort: Adventskalender. Bitte Vor- und Nachnamen sowie eine Telefonnummer angeben. Unter allen Einsendungen verlosen wir heute 1x2 Freikarten für das Freilichtmuseum in Neuhausen ob Eck. Die Auflösung finden Sie jeweils am Folgetag ab 5 Uhr unter go.schwaebische.de/aktut23.

An Tag 23 war der Rathausabbruch in Aldingen gesucht.