Diesmal suchen wir ein Gebäude im Landkreis Tuttlingen, in dessen Innerem sich ein eindrucksvolles Gemälde findet, von dem Sie hier einen Ausschnitt sehen. Das Gebäude hat in diesem Jahr einen „runden Geburtstag“ gefeiert. Wissen Sie, was gesucht ist?

So kann man mitmachen

Dann schicken Sie die Lösung unter Angabe Ihres Vor- sowie Nachnamens und Ihrer Telefonnummer an: r[email protected], Stichwort: Adventskalender.

Die Auflösung finden Sie jeweils am Folgetag ab 5 Uhr unter go.schwaebische.de/aktut23.

Auflösung von Tür 4

Am 4. Dezember verbarg sich hinter dem Ausschnitt das Rathaus von Seitingen-Oberflacht. Viele haben übrigens auf die Auferstehungskirche in Tuttlingen getippt.