Advent hoch drei beim Gewerbe- und Handelsverein

Gleich mit drei Aktionen trägt der Gewerbe- und Handelsverein Protut in diesem Jahr zur Belebung der Stadt und des Weihnachtsgeschäfts bei, teilen die Verantwortlichen in einer Pressemeldung mit. In einem besonderen Weihnachtskugel-Gewinnspiel können Besucher täglich einen oder mehrere Gutscheine gewinnen. Besonders festlich kommt die Weihnachts-Edition der erfolgreichen Tutcard, der Tuttlinger Gutscheinkarte daher. Und natürlich lockt auch in diesem Jahr der Adventstreff wieder in die Innenstadt.

Das Weihnachts-Gewinnspiel hat sich Ronja Weininger vom „Mädchenzimmer“ für Protut überlegt: Mit Gutscheinen gefüllte Weihnachtskugeln werden an Werktagen in der Tuttlinger Innenstadt aber auch in den umliegenden Ortsteilen versteckt. Tipps, Hinweise oder Filme zur Suche finden Kunden in den Social-Media-Kanälen von Protut, dem „Mädchenzimmer“ und den beteiligten Unternehmen.

In diesem Jahr können die Besucher der Innenstadt noch länger als bisher die adventliche Stimmung beim Adventstreff auf dem Marktplatz genießen: Bis zum 22. Dezember bieten die Standbetreiber in ihren Hütten Glühwein, Punsch, deftige und süße Leckereien. Und auf der Bühne erwartet die Besucher ein buntes Programm.

Ein beliebtes Weihnachtsgeschenk ist jedes Jahr der Protut-Einkaufsgutschein. Denn er kann in 66 Geschäften, Gastronomiebetrieben und Dienstleistern eingelöst werden. Und für den Gabentisch zeigt er sich festlich als weihnachtlich gestaltete Weihnachts-Edition.