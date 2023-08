Wer in Tuttlingen unterwegs ist, wird von einer Überwachungskamera aufgenommen. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit dafür an einigen Plätzen hoch. An mehr als zehn Orten in Tuttlingen läuft die Kamera — besonders an denen, wo in der Vergangenheit schon Straftaten passiert sind.

An zehn Plätzen hängen Kameras der Stadt

Insgesamt 19 Kameras an zehn öffentlichen Plätzen hat die Stadt Tuttlingen installiert. Diese filmen zwar dauerhaft, „eine Sichtung ohne Vorkommnis erfolgt aber nicht“, sagt Laurenzia Balzer, persönliche Referentin des Oberbürgermeisters. Denn nur in begründeten Fällen werden die Bänder wirklich kontrolliert.

Es werden lediglich solche Orte ausgewählt, an denen eine Gefährdung von Rechtsgütern mit hinreichender Wahrscheinlichkeit angenommen wird. Laurenzia Balzer

So dürfen die Aufnahmen nur an Polizei, Staatsanwaltschaft oder Gericht weitergegeben werden, wenn sie beispielsweise zur Aufklärung einer Straftat dienen. Oder auch „zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten“, so Balzer. In jedem Fall gilt aber: Alle Aufnahmen, die weitergegeben werden, prüft erst ein Datenschutzbeauftragter.

Doch wo wird überhaupt gefilmt? „Es werden lediglich solche Orte ausgewählt, an denen eine Gefährdung von Rechtsgütern mit hinreichender Wahrscheinlichkeit angenommen wird“, sagt Balzer. Das heißt konkret: Plätze, an denen es häufiger zu Auseinandersetzungen kommt.

Hier wird gefilmt

Deshalb hängt eine Kamera im Rathausinnenhof, zwei in der Unterführung der Wöhrden–Brücke, vier findet man am Tuttlinger ZOB und zwei im Bürgerpark am Weg entlang des Alten Krematoriums und der Ehrenhalle. Außerdem ist eine Kamera im Innenhof der Honberg–Ruine installiert, eine Kamera hängt in der Wartehalle des Bahnhofes, insgesamt zwei am Bahnhofsvorplatz und im Bereich Radständer und drei gibt es in der Unterführung am Aesculap–Platz. Auch an Schulen wird gefilmt: So gibt es zwei Kameras im Außenbereich der Wilhelmschule und eine am Radständer der Hermann–Hesse–Realschule.

Eine Vorschrift, was die Stadt filmen darf und was nicht, gibt es zwar nicht, allerdings dürften keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Im sogenannten „intimen Bereich“, wie in WCs oder Umkleidekabinen, seien Aufnahmen natürlich verboten.

Kameras müssen gekenntzeichnet sein

„Jede Form der Videoüberwachung stellt einen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht der davon betroffenen Personen dar“, weiß Balzer. Deshalb werden die gefilmten Bereiche auch einer „gewissenhaften Prüfung“ unterzogen. Und: Überall wo aufgenommen wird, gibt es auch Hinweisschilder oder Piktogramme, die darauf hinweisen. „Diese sind so anzubringen, dass sie vor dem Betreten des Überwachungsbereiches mühelos wahrgenommen werden können“, sagt Balzer.

In den Innenräumen von fast drei Viertel der Nahverkehrs– und S–Bahnzüge sind bereits fast 50.000 Kameras installiert. Ein DB-Sprecher

Doch nicht nur die Stadt hat mehrere Kameras installiert, sondern auch der Landkreis. So wird unter anderem im Kreuzstraßentunnel zur Verkehrsüberwachung gefilmt, erklärt Muriel Eikmeyer, Pressereferentin des Tuttlinger Landratsamtes.

Und weiter: „Für den Dienstbetrieb ist die Deponie in Talheim an der Waage mit Kameras ausgestattet, damit beispielsweise von oben das Material im LKW begutachtet werden kann, und von vorne und hinten die Nummernschilder eingesehen werden können“, ergänzt sie. Wo allerdings nicht gefilmt wird, ist im öffentlichen Nahverkehr.

Deutsche Bahn arbeitet mit Bodycams

Anders sieht es in den Zügen der Deutschen Bahn und an Bahnhöfen aus. „Die Kameras dort dienen vor allem betrieblichen Abläufen“, so ein Sprecher der Deutschen Bahn. Außerdem zur Abschreckung und zur Klärung von Straftaten. Zudem will der Konzern künftig zum Schutz der Mitarbeiter auf Bodycams setzen, teilt das Unternehmen mit.

Insgesamt sind bundesweit rund 9000 Videokameras auf Bahnhöfen in Betrieb. Bis 2024 sollen es 11.000 sein. „In den Innenräumen von fast drei Viertel der Nahverkehrs– und S–Bahnzüge sind bereits fast 50.000 Kameras installiert“, so der DB–Sprecher.

Das dürfen Firmen filmen

Auch viele Firmen setzen zur Abschreckung von möglichen Tätern auf Kamerasysteme. Wer übrigens privat eine Überwachung installieren möchte, der darf das laut Gesetz auch tun. Allerdings mit einer Ausnahme: Diese Kamera darf nur privates Gelände und nicht den öffentlichen Raum filmen.