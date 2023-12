Haben Sie Ihren Geschenkekorb für Weihnachten schon voll? Streber! Weiterlesen lohnt sich trotzdem, denn unsere Redaktion hat dieses Jahr ein paar richtig gute Geschenketipps auf Lager. Da lohnt es sich vielleicht, das eine oder andere Gekaufte wieder auszutauschen ...

Für gemütliche Filmabende

Früher waren Filmfans noch einfach zu beschenken. In Zeiten von Netflix und Co. sind DVDs aber nur noch etwas für Hardcore-Fans, ansonsten verkommen sie schnell zum Staubfänger. Daher landet in diesem Jahr ein Filmprojektor unterm Weihnachtsbaum.

Den gibt es in diversen Preisklassen und unterschiedlichsten Designs. Was alle Modelle eint: Mit wenigen Handgriffen lassen sie sich mit Computer oder Tablet verbinden und bringen Kinofeeling ins heimische Wohnzimmer. Benötigt wird dann nur eine weiße Wand gegenüber von der Couch - und vielleicht eine große Schüssel Popcorn. (khr)

Beamer ins Wohnzimmer? Ja! (Foto: Andrea Warnecke )

Gin vom Heuberg

Gin ist seit einiger Zeit schwer in Mode. Wer etwas auf sich hält, der trumpft bei Besuch von Gästen mit einer illustren Auswahl des Wacholder-Destillats auf. Was früher der schottische Single Malt war, ist heute das Lieblingsgetränk der jüngst verstorbenen Queen Elisabeth. Überraschen Sie doch selbst ernannte Gin-Poser und Möchtegern-Connaisseure mit ihrer Expertise, sich doch einmal an diesen zwei Gins zu versuchen. Der „Schätzle Gin 1893“ aus Deilingen ist ein so etwas wie ein Klassiker vom Heuberg. Und „Señor Schnabel“ aus Spaichingen ist das Produkt eines jungen Start-ups. Beide Stöffchen sind für geneigte Gin-Fans mal etwas anderes, als die 08/15-Industriestöffchen aus dem Supermarktregal. (zad)

Gin von Schätzle oder von Schnabel - eignet sich perfekt als Weihnachtsgeschenk. (Foto: Schätzle/Schnabel )

Gemeinsame Zeit

Was gibt’s Schöneres, als Zeit miteinander zu verbringen? Und weil man die pure Zeit nicht verpacken kann, verpackt man lieber gemeinsame Aktivitäten. Kocht der Beschenkte gerne? Dann kommt vielleicht ein gemeinsamer Kochkurs infrage. Ein Filmfan? Wie wär’s dann mit einem Kinoabend. Den kann man dann mit einem gemeinsamen Essen vor dem Kinobesuch verbinden.

Oder, ein ganz konkreter Tipp: Wer auf ein Konzert, der besonderen Art steht: Am 1. März kommt „The Magical Music of Harry Potter - Live in Concert“ in die Tuttlinger Stadthalle. Aber: Am besten schon beim Auspacken einen Veranstaltungstag festlegen (falls es keinen festen gibt). Weil sonst verstaubt die so gut gemeinte Geste bis zum nächsten Weihnachtsfest in der Schublade. (lik)

Ins Kino, ins Konzert, zum gemeinsamen Essen - verschenken Sie Zeit! (Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild )

Schau mir in die Augen, Kleines

Bei Geschenken ist es immer schön, wenn sie eine persönliche Note haben - gerade zu Weihnachten. Inspiration für meine Geschenkidee bekam ich beim Tollwood Winterfestival in München.

Die Iris eines Menschen kann faszinierend schön sein. Ein Foto davon auch. (Foto: Henrik Josef Boerger/dpa-tmn )

Dort gab es einen Stand, an dem man seine Iris, ja genau, die Regenbogenhaut im Auge, beispielsweise als Motiv für einen Anhänger für eine Kette oder einen Schlüsselbund fotografieren lassen konnte. Anbieter für diese Geschenkidee gibt es aber auch im Internet. Einzigartiger und persönlicher geht ein Geschenk kaum, oder? (lise)

Buy local

Manchmal hat es auch Vorteile, wenn die Verwandtschaft nicht direkt in der Umgebung wohnt. In der Regel freut die sich dann nämlich über ein typisch tuttlingerisches Mitbringsel. Die Auswahl ist gar nicht so klein: Die Stadtverwaltung bietet zum Beispiel Tragetaschen aus recyceltem Plastik mit Tuttlinger Motiven an. Noch eine größere Taschen-Auswahl gibt es beim Caritas-Label Buntgut, das aus alten Stoffen Neues macht. Dort wird man auch fündig, wenn’s was Nachhaltiges für den Haushalt oder den Nachwuchs sein soll - Babyklamotten, Lätzchen, Aufbewahrungsboxen, Deko etc.

Upcycling-Deko gibt's bei Buntgut. (Foto: cci (warning) )

Oder getöpfertes Geschirr aus Tuttlingen? Das gibt’s im Keramikladen an der Möhringer Straße. Und wenn Sie auf der sicheren Seite sein wollen, greifen Sie zu etwas Kulinarischem: Pidekaffee oder Apfel-Mango-Saft aus dem Weltladen, ein Glas Honig vom lokalen Imker oder Nudeln und die passende Soße vom Trossinger Nudelhaus (gibt’s auch auf dem Tuttlinger Wochenmarkt). Sie wissen schon: buy local! (dh)

Ein analoger Tag

Weihnachten soll ja weiterhin das Fest der Ruhe und Besinnlichkeit sein. Doch wie soll das funktionieren mit dem Dauerblick aufs Smartphone? Unser Vorschlag deshalb: Schenken Sie Ihrer Familie einen analogen Tag - vorzugsweise an Heiligabend, aber auch am ersten oder zweiten Feiertag möglich. Zunächst werden sämtliche Smartphones, Tablets, Laptops usw. im familiären Besitz in einem Schrank verstaut und dieser verschlossen.

Heute mal Handyverbot! (Foto: Jens Kalaene/dpa )

Vormittags werden dann gemeinsam letzte Weihnachtsplätzchen gebacken. Mittags könnte es je nach Wetterlage auf einen verschneiten Waldspaziergang gehen. Am Nachmittag werden weihnachtliche Märchen vorgelesen - bei den Gebrüdern Grimm oder Hans Christian Andersen findet sich da immer etwas passendes. Am frühen Abend steht das gemeinschaftliche Singen von Weihnachtsliedern an - und im besten Fall der Besuch eines festlichen Gottesdiensts. Und keine Sorge: Ein feines Festmahl ist auch möglich zwischendrin - die Nahrungsaufnahme funktioniert schließlich weiterhin analog. (hoc)

Ein Musikinstrument für besinnliche Feiertage

Es ist noch gar nicht so lange her, da war ich in meiner Rolle als Sohn und Enkel derjenige, der seinen Verwandten Kopfzerbrechen bereitet hat. Ich selbst meinte, mir noch erlauben zu können, am letzten Abend einen Gutschein für dreimal Badputzen auf ein rasch besorgtes weihnachtliches Briefpapier zu kritzeln. Dieses Jahr allerdings werde ich das erste Mal Weihnachten als Patenonkel feiern.

"Die Blechtrommel" kennt jeder - ob als Buch, Film oder Instrument. (Foto: Arte/Degeto )

Was also einem acht Monate altem Kind schenken, das gerade gelernt hat, richtig zuzugreifen? Meine eigene Patentante hat zu einem meiner ersten Weihnachten eine Lösung gefunden und mir eine Blechtrommel geschenkt. Früh muss sich schließlich üben. Zum Leidwesen meiner Eltern und Geschwister war das ein Volltreffer. Ich werde mir an meiner Patin ein Beispiel nehmen und damit hoffentlich eine Tradition begründen. Mein Bruder, der Vater des Kleinen, wird es mir bestimmt danken und sich an alte Zeiten erinnert fühlen. (nihü)

Denken, probieren, denken, probieren...

Rätsel gibt es in vielen Varianten und zugegeben: ich bin ein Fan davon. Obwohl: Es muss mittlerweile schon ausgefallener sein. Ein Kreuzworträtsel oder Sudoku schaffen es längst nicht mehr so lange, meine Aufmerksamkeit zu binden. Da ist der Rätsel-Adventskalender, den ich seit Monatsbeginn genieße, schon viel besser. Logicals, Zahlen- und Bilderrätsel, „Wahr oder falsch?“ - der Grips ist gefordert und es wird auch nicht so schnell langweilig.

Kreuzworträtsel und mehr machen Spaß, auch als Geschenk. (Foto: Karolin Krämer )

Ergänzend gibt es online noch die Variante, in der man kreuz und quer liegende Bänder entwirren muss. Also: Wer Rätselspaß verschenken will, findet im gut sortierten Buchladen sicher das Richtige. Und wer das mit den Bändern mal in Realität ausprobieren will, kauft einfach mal ein Knäuel Wolle. Sobald man die zusammenhaltende Banderole gelöst hat, sind ganz schnell Knoten und Wirrungen drin, die es zu lösen gibt. Viel Spaß und reichlich Geduld. (maj)