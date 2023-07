Gibt es eine dritte Möglichkeit für die Donau in der Stadtmitte, zu gar nicht mehr aufstauen oder maximal 1,50 Meter–Aufstau? Offenbar ja. Bei der Bürgerwerkstatt ist Florian Steinbrenner, Baudezernent der Stadt Tuttlingen, auf eine weitere Variante eingegangen.

Sie vereint die Bedürfnisse von Land, Stadt und den Bürgern, heißt es. Erarbeitet wurde diese dritte Möglichkeit von Bernhard Unterreitmeier, einem Wasserbauingenieur, der auch bei anderen Themen für die Stadt im Einsatz ist.

Fluss–Sohle soll ausgeglichen werden

Und so sieht sie aus: An erster Stelle steht die Anhebung des Wasserspiegels zwischen Scala–Kino und Sängersteg um rund 50 Zentimeter. So entsteht eine Wasserfläche. Drei Wehrklappen würden dafür eingesetzt. Mit der vierten Klappe werde die Durchgängigkeit hergestellt, damit ein Stück Fluss entstehe.

Das zweite Element wird sein, die Sohle ab dem Sängersteg bis zur Elta–Mündung baulich anzuheben, um dadurch zu erreichen, dass der ökologisch problematische Absturz an der Elta aufgegeben werden kann. „Wir kommen somit mit der Donausohle auf der gleichen Höhe an wie die Sohle der Elta. Den wegfallenden Absturz begrüßt die Wasserwirtschaft sehr“, ergänzte Steinbrenner.

Steine sollen Wasser zum Fließen bringen

Die dritte Maßnahme sollen Bausteine im Wasser sein, die wie Störsteine wirken. „Mit den Einbauelementen soll erreicht werden, dass die Donau immer fließt. Wir haben damit kein stehendes Gewässer mehr, sondern einen Fluss“, erklärt Steinbrenner. Die Durchgängigkeit der Donau wäre damit erfüllt. Das Regierungspräsidium habe grünes Licht gegeben, diese Möglichkeit weiter zu untersuchen. „Die Wasserwirtschaft trägt die Variante voll mit und auch die Leute bei der Bürgerwerkstatt waren davon sehr angetan“, so Steinbrenner abschließend. Im Gemeinderat soll das Thema voraussichtlich im September behandelt werden.

Rund 30 Interessierte sind bei der Bürgerwerkstatt dabei. (Foto: Simon Schneider )

Und das sagen die Bürger dazu

Welche Ideen haben die Bürgerinnen und Bürger zum künftigen Bild der Donau? Was erwarten sie vom Fluss und dem Umfeld? ? Diesen Fragen sind rund 30 Interessierte bei der Bürgerwerkstatt im Evangelischen Gemeindehaus nachgegangen.

Mitgewirkt hat auch der Geograph Leander Rist aus Tuttlingen. „Ich weiß um den Einfluss von Räumen. Deswegen war es mir wichtig, mitzugestalten. Ich finde es bereichernd zu sehen, wie die Natur an der Donau zurückkommt“, betonte er mit Blick auf den Abstau, dem er positiv gegenübersteht.

Input soll aufgenommen werden

Er gibt mit Blick auf die Geschichte zu bedenken, dass die Stelle an der Groß Bruck schon früher wenig Wasser geführt habe und dadurch die Möglichkeit bestand, im Frühmittelalter beispielsweise nach Rom zu pilgern. Aber auch Verbesserungsvorschläge brachte Rist mit ein: „Mich beschäftigt vor allem die Situation mit den Autos in der Weimarstraße. Ich würde auch den Stadtgarten wieder mehr in den Fokus rücken. Allgemein finde ich, dass die Donau mehr zum Stadtbild gehören sollte. Jetzt sieht das ein bisschen abgetrennt aus. Durch verkehrsberuhigte Zonen könnte man diese Situation verbessern“, so Rist, der auch aktiv bei den Naturfreunden dabei ist. „Die Bürgerwerkstatt hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass die Veranstaltung Input gibt für die Verantwortlichen und nicht in einer Schublade verschwindet“, sagte der 43–Jährige.

Stadtgarten zur Donau öffnen?

Was die Gestaltung des Uferbereichs betrifft, fanden sich auf den Zetteln der Bürger Vorschläge wie „Stadtgarten zur Donau öffnen, eventuell ein paar Bäume dafür entfernen“ oder der Hinweis „Bäume in der Weimarstraße unbedingt erhalten. Wurzeln dürfen durch Baumaßnahmen nicht beschädigt werden.“ Aber auch auf die Barrierefreiheit wiesen mehrere Teilnehmer hin. Eine andere Themeninsel befasste sich mit den Aktivorten. Hier hing bei den Hinweisen „vorhandene Gräte pflegen“, ein anderer wünscht sich ein Fahrradgelände–Parcours oder auch Fitnessgeräte.

Näher dran an der Natur

Sibylle Stohrer aus Tuttlingen nutzte ebenso die Gelegenheit, mitzureden. „Das Forum „Erhaltenswert“ war mir zu laut und zu dominant. Es ist immer nur um den Auf– und Abstau gegangen. Bei der Bürgerwerkstatt habe ich die Möglichkeit gehabt, auch andere Perspektiven mit einzubringen“, betonte die 66–Jährige, die Vorteile im Abstau sieht. „Jetzt ist viel Grün mit in der Donau, und sie glitzert und fließt. Das finde ich viel attraktiver.“ Man könne auch die Vögel beim Brühten beobachten und sei viel näher dran an der Natur, sagt sie weiter.

Unter den Brücken beim E–Center sieht sie Potenzial, beispielsweise als Plätze für Jugendliche mit einer „freien Graffiti–Strecke“. Bei der nächsten Bürgerwerkstatt im Herbst will die Tuttlingerin erneut mit dabei sein.

Baudezernent Florian Steinbrenner kommt zu diesem Fazit: „Die Bürgerwerkstatt wurde gut angenommen. Es kamen zwar keine ganz neuen Ideen, aber für uns als Stadt war es wichtig zu sehen, dass die Dinge, die wir als veränderungswürdig ansehen, größtenteils deckungsgleich sind mit den Erwartungen und Vorschlägen der Bürger.“

Für ihn habe sich auch gezeigt: „Die Weimarstraße hat großes Potential, das wir angehen müssen. Der andere große Punkt ist, dass sich an der Donau etwas verändern muss bei Erlebbarkeit und Begehbarkeit.“

Schüler stärker einbinden

Ein Nebenarm der Beteiligung werde sein, zusammen mit der städtischen Schulsozialarbeit in die Schulen zu gehen, „um auch von den zukünftigen Nutzern des Donauraums zu erfahren, was sie für Erwartungen an die Donau haben“.

Im Herbst soll eine zweite Bürgerbeteiligung stattfinden. „Jetzt in der erste Bürgerwerkstatt haben wir die Bedürfnisse gesammelt. In der zweiten Veranstaltung werden wir dann mit den Bürgern darüber nachdenken, wie diese Bedürfnisse konkret in Planungen umgesetzt werden können“, so Steinbrenner.