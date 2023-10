War es ein Blackout oder pure Absicht? Vor dem Tuttlinger Amtsgericht musste sich am vergangenen Donnerstag eine 37-Jährige verantworten, die in den BMW ihres Ehemannes gefahren ist ‐ und das gleich zwei Mal.

Zeuge sah Unfall vom Fenster aus

Es war der 17. Mai dieses Jahres. „Ich stand gerade in der Küche, als ich einen metallischen Knall hörte. Ich wusste sofort, dass es ein Unfall gewesen sein muss“, sagt einer der Zeugen aus.

Ich dachte mir erst nichts dabei, bis der Mercedes noch einmal den Rückwärtsgang einlegte. Ein Zeuge

Vom Fenster aus sah er dann drei Autos, direkt vor seiner Haustür. Ganz vorne ein Opel, in der Mitte ein BMW und hinten ein Mercedes, der in das Heck des BMW gefahren war. Neben dem BMW stand dessen Eigentümer, sein Nachbar.

37-Jährige setzt zurück und fährt mit Vollgas ins Auto

„Ich dachte mir erst nichts dabei, bis der Mercedes noch einmal den Rückwärtsgang einlegte“, schildert der 47-Jährige. Dann ging alles ganz schnell. Die Frau fuhr rund 17 Meter zurück, beschleunigte „und fuhr mit Vollgas in den BMW“.

Ich habe dann noch gesehen, wie die Frau im Fahrzeug auf das Lenkrad schlug und ihrem Mann ,Du dummes Arschloch!’ hinterherrief. Ein Zeuge

Ein späteres Gutachten bestätigt: Es sind Reifenspuren zu finden, die darauf schließen, dass der Mercedes mit durchdrehenden Reifen und einer Geschwindigkeit von rund 40 km/h auf den BMW donnerte. Dieser wurde daraufhin mit über 20 km/h auf den davorstehenden Opel gedrückt.

Ehemann stand neben den Fahrzeugen

Der Ehemann, der direkt neben seinem Auto stand, „zeigte daraufhin mit beiden Händen auf die Autos und rief zu mir hoch: Hast du das gesehen?“, erinnert sich der Zeuge. Dieser hätte dann noch gefragt, ob der geschädigte Ehemann Hilfe benötige.

Die beiden schilderten bei der Zeugenaussage, dass sie sich zuvor gestritten hatten. Ein Polizeibeamter

Der wiederum verließ den Unfallort und verschwand in das angrenzende Haus. „Ich habe dann noch gesehen, wie die Frau im Fahrzeug auf das Lenkrad schlug und ihrem Mann ,Du dummes Arschloch!’ hinterherrief“, so der Zeuge.

Schaden im fünfstelligen Bereich

An dem BMW entstand ein Schaden von rund 11.000 Euro, an dem Opel über 8000 Euro. Verletzt wurde keiner.

Empfohlene Artikel Berauscht unterwegs Kokain und gefälschter Drogentest: Autofahrer muss vor Gericht q Trossingen

Die Eheleute schweigen am Verhandlungstag. Wollen nichts zum Geschehenen sagen. Am selben Tag noch wollen sie der Polizei allerdings versichert haben, dass die Ehefrau einen Blackout gehabt haben soll, erinnert sich der Polizeiobermeister, der damals zum Unfallort gerufen wurde. „Die beiden schilderten bei der Zeugenaussage, dass sie sich zuvor gestritten hatten“, sagt er.

Verteidiger fordert Freispruch

Darauf plädiert auch der Verteidiger vor Gericht: „Wir können nicht sagen, was im Kopf meiner Mandantin vorging. Wie oft liest man davon, dass Menschen das Gas und die Bremse verwechseln“, sagt er und fordert Freispruch.

Doch das half nichts: Die Angeklagte bekam eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten, die Bewährungszeit ist auf zwei Jahre angesetzt.

Bewährungsstrafe und Führerscheinentzug

Außerdem wird ihr der Führerschein für mindestens 15 Monate entzogen und sie muss 3000 Euro Strafe an die Kreisverkehrswacht Tuttlingen zahlen. „Ich kann in dem Fall von keinem Versehen ausgehen. Die Angeklagte hat sich vom Unfallort entfernt, obwohl sie noch ein drittes Fahrzeug beschädigt hat. Sie hat ihr Fahrzeug als Waffe benutzt, das ist ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und wir können froh sein, dass niemand zu Schaden kam“, so die Richterin Beate Philipp abschließend.