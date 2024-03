Wichtige Tuttlinger Straße wird für mehrere Wochen gesperrt

Eine wichtige Tuttlinger Einfahrtsstraße wird ab nächster Woche lang gesperrt. Wegen Kanal- und Straßenbauarbeiten können Autofahrer die Nendinger Allee vom 18. März bis voraussichtlich 19. April nicht oder nur eingeschränkt nutzen. Der Verkehr wird umgeleitet, teilt die Stadt Tuttlingen mit.

Für vorbereitende Maßnahmen bis zum 22. März wird die Straße stadtauswärts halbseitig gesperrt. Autos werden über die Gießstraße und die Ludwigstaler Straße umgeleitet. Der Geh- und Radweg ist von der Maßnahme nicht betroffen.

Vollsperrung bis 19. April

Danach wird die Nendinger Allee in beide Richtungen gesperrt, voraussichtlich bis 19. April. Während dieser Bauzeit erfolgt eine Umleitung des überörtlichen Verkehrs Richtung Donautal über die Gießstraße und Ludwigstaler Straße. In der Gegenrichtung wird an der Kreuzung Ludwigstaler Straße / Gießstraße eine Abbiegemöglichkeit in die Gießstraße Richtung Alleenstraße eingerichtet.

Die Zufahrt zu den Wohnhäusern im gesperrten Abschnitt der Nendinger Allee wird eingeschränkt möglich sein. Die Baufirma wird die Anwohner per Briefeinwurf im Detail informieren.

Kanal und Asphalt sind dran

Was wird dort gebaut? Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Tuttlingen lässt den Mischwasserkanal in der Nendinger Allee beginnend an der Einmündung Kniestraße auf einer Länge von knapp 90 Metern in Richtung Nendingen (stadtauswärts) erneuern. Die bestehenden Rohre weisen bauliche Schäden auf und müssen laut Stadt vergrößert werden, um im Falle von Starkregen zu verhindern, dass sie überlaufen.

Ab 18. März 2024 ist die Nendinger Allee in Tuttlingen gesperrt, zum Teil voll. Die Bauarbeiten an Kanal und Straße dauern bis 19. April. (Foto: Hassan Al-Mohtasib/Stadt Tuttlingen )

Währenddessen sollen auch weiterer Sanierungsarbeiten erfolgen. So erneuert das städtische Tiefbauamt laut Pressemitteilung schadhafte Asphaltschichten.

Während der Bauzeit ist mit Behinderungen im Straßenverkehr des näheren Umfeldes sowie mit einem erhöhten Lärmaufkommen zu rechnen.