Die B14/311 zwischen Tuttlingen und Emmingen-Liptingen ist am späten Dienstagvormittag wegen eines Unfalls gesperrt gewesen. Der Grund: Ein Rettungshubschrauber musste dort landen. Später konnte er aber ohne den mit seinem Mercedes verunfallten Fahrer wieder abfliegen.

Fahrer ist nach Unfall eingesperrt

Gegen 11 Uhr ist ein 73-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Kreuzstraße von Tuttlingen kommend auf Höhe des „Talhofs“ aus bislang ungeklärter Ursache nach recht von der Straße abgekommen. Weil das Auto in einem Gebüsch stehen blieb, konnte der Fahrer nicht selbstständig aussteigen, teilt Tatjana Deggelmann vom Polizeipräsidium Konstanz auf Nachfrage mit.

Bundesstraße muss gesperrt werden

Zunächst war eine eingeklemmte Person kurz vor dem Hühnerhofkreisel gemeldet worden, weshalb ein Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehr Tuttlingen alarmiert wurden. Damit der Hubschrauber landen konnte, musste die Bundesstraße gesperrt werden, so Deggelmann weiter. „Er konnte aber unverrichteter Dinge wieder abfliegen, denn der Mann wurde mit leichten Verletzungen in einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr holt 73-Jähigen aus dem Auto

„Die Person war nicht eingeklemmt, sondern eingesperrt“, berichtet Andreas Hand, Sprecher der Tuttlinger Feuerwehr. Die Einsatzkräfte schnitten das Auto frei und holten den Mann aus dem Auto. Insgesamt war die Feuerwehr mit 15 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Ebenfalls im Einsatz waren ein Notarzt, der Rettungsdienst sowie die Polizei.

Während der Aufräumarbeiten war die Straße nur einspurig befahrbar. Seit 12.30 Uhr ist die Straße wieder frei. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro, so Deggelmann.