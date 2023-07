55 Erzieherinnen und Erzieher starten in den Beruf

Im Juli hat die Fachschule Sozialpädagogik der Fritz–Erler–Schule die angehenden Erzieherinnen und Erzieher ins Berufsleben entlassen — darüber hinaus auch Schülerinnen und Schüler, die den schulischen Teil der Ausbildung absolviert haben und nun das Berufspraktikum antreten. Bei einer Abschlussveranstaltung wurden die Absolventinnen und Absolventen für ihren erfolgreichen Abschluss geehrt und ermutigt, ihren Beitrag in der Bildungs– und Erziehungsarbeit zu leisten. Das berichtet die Schule.

In seiner Begrüßungsrede lobte der stellvertretende Schulleiter der Fritz–Erler–Schule, Studiendirektor Thomas Postatny, die Leistungen. Er berichtete, dass 55 Erzieherinnen und Erzieher mit einem Bachelor of Professional und allgemeiner Hochschulzugangsberechtigung die Schule verlassen. Weitere 35 Absolventinnen und Absolventen haben den schulischen Teil ihrer Ausbildung erfolgreich absolviert und können nun ihr Berufspraktikum antreten. Darüber hinaus hätten 19 Schülerinnen und Schüler die Fachhochschulreife erlangt. Für die erzielten Leistungen hätten 16–mal ein Lob sowie neunmal ein Preis vergeben werden können. Besonders hob Postatny hervor, dass drei Schülerinnen mit einem Notenschnitt von 1,0 brillierten.

In ihrer Festrede zur Verabschiedung der Schülerinnen und Schüler betonte die Leiterin der Fachschule für Sozialpädagogik, Marion Giselbrecht, dass alle ihre persönliche Heldenreise durchlaufen haben und ihren „Schat“z, das Zeugnis, nun erhalten würden. Zudem seien auch sie selbst ein Schatz, ein kostbares Gut für die Gesellschaft und tragen dabei Verantwortung für die Gestaltung der Zukunft kommender Generationen — gerade in Zeiten des Fachkräftemangels, so Marion Giselbrecht.

Diese Schülerinnen und Schüler sind von der Schule verabschiedet worden:

Vollschulische Ausbildung — Klasse 2BKSP2—1 (Klassenleitung D. Kolpe): D. Aman; L. M. Castiglione; M. Gnirss; D. Gräf; M. Karasu Lob (L); A. Krötz (L); K. Lötterle (L); M. Lux (L); A.-M. Maas; T. Mancaniello; E. Martin; H. Martin; J. Mauch; A. Pfeiffer; S. Prutscher; M. Sclafani; I. Waterlot (L); R. Yigit

Klasse 2BKSP2—2 (Klassenleitung A. Simonn): L. Doering Lob (L); J. Foll; V. Glaser Preis (P); D. Heinemann (L); M. Heyne; E. Hipp; N. Marquart; V. Mores (P); V. Moser (L); F. M. Mülherr (P); L. M. Stäudinger; J. Stengelin (P); M. Ulrich; M. U. Walther; H. Weh (L)

Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) mit Staatlicher Anerkennung und Bachelor 3BKSPIT3 (Klassenleitung R. Wibiral): M. A. Hassani Lob (L); A. Balas; L. Barroi; A.-K. Bertsche; G. Frank; C. Friedrich Preis (P); J. Funtsch; L. Genevé (L); A. Harms (L); C. Jaensch; C. Kliche (L); J. Koller (P); N. Kostezka (L); T. S. Merkt (P); G. R. Migliano (L); T. Mik (L); I. N. Makram; A.-L. Pabst; M. Partsvania; L. M. Renner; K. Ronecker (P); L. Schmoll, L. Schneider (P); L. Siewert; G. D. P. Stegmann; E. Tule; T. Wörner; N. Gornik (L); S. Habtemariam

BP (Berufspraktikum) mit Staatlicher Anerkennung und Bachelor (Leitung B. Walter): A. Au; A. Baier; M. Bailer; R. Bode; N. Bruski; A. A. Freudenberger; A. J. Göhrung; L. Heim Preis (P); F. Heni; C. Horn; A. Jäger; C. Jaissle; T. Jazuk; F. Karaca; L. Keller; M. Matera; J. Meng; E. Milinovic; N. Müller; A. Pauli; D. Schilke; S. Schotkowski; R. Schwellinger; Ö. Temür (P); M. Venohr (P); N. Wöhrle (P); J. C. Wollanka; S.-M. Zimmermann.