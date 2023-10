Vom Gullydeckel bis zur Inline-Arena

50 Ereignisse, die in Wort und Bild beschrieben werden, sind zu sehen. Dazu kommen markante Objekte wie eben jener Gullydeckel, der zwar aus dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert stammt, hier aber das Jahr 1998 repräsentiert ‐ da wurde in Wurmlingen der römische Gutshof ausgegraben, der ganz nebenbei beweist, dass die Geschichte des heutigen Landkreises natürlich viel älter ist.

Acht Themenkreise wie „Politik“, „Gesellschaft“ oder „Umwelt / natur“ haben Kreisarchivar Dr. Hans-Joachim Schuster und sein Team ausgewählt, naturgemäß eine Auswahl, über die man auch streiten kann und darf. Ist die Eröffnung der Inline-Arena Geisingen tatsächlich das wichtigste Ereignis in 2010 im gesamten Landkreis Tuttlingen? War ein Narrentreffen 1982 so bedeutend?

Naturkatastrophen, Southside und Hochwasser

Doch die meisten der ausgewählten Themen haben ihre Berechtigung. Die großen Naturkatastrophen etwa, der Hagelschlag über Trossingen 2006, der Sturm Lothar 1999, dessen Folgen noch immer zu erkennen sind, oder das Hochwasser 1990. Und hätte man gedacht, wie lange es das Southside-Festival schon in Neuhausen gibt ‐ seit 2000?

50 Plakate fügen sich zu einer Chronologie des Landkreises zusammen, der in seiner heutigen Gestalt 1973 ‐ nach einigen Geburtswehen ‐ aus der Taufe gehoben worden ist. Da sind die Ostermärsche 1983 bei Böttingen ebenso dabei wie das Jahr 2015 mit der Aufnahme vieler Flüchtlinge ‐ oder eben 1989, als zahlreiche DDR-Bürgerinnen und -Bürger in den Landkreis kamen. Und 2022 steht für das Willkommen für mehr als 2000 Menschen aus der Ukraine, die im Landkreis, meist in privaten Quartieren, aufgenommen werden.

Musikeinlagen auf der Violine

Bei der Vernissage erinnerten Hans-Joachim Schuster und seine Teammitglieder Janine Fischer-Höhn, Nicolas Marquez-Maier und Lena Kunz an einige der markanten Ereignisse, die den Landkreis bis heute prägen. Musik von Barock bis Folk spielten die Geschwister Anna, Laura und Sophia Motz auf ihren Violinen.

„50 Jahre ‐ 50 Ereignisse“ ‐ so heißt die Ausstellung. Ein, zugegeben subjektives und nicht ganz ernst gemeintes, Ranking von fünf Landkreis-Jahren, die ganz besonders herausstechen:

1973

Klar ‐ das Jahr, in dem alles anfing. Es lässt uns heute erschaudern, was damals alles ernsthaft diskutiert wurde. Die Vorstellung, Tuttlingen könne heute zu einem Kreis Villingen-Schwenningen gehören? Brrr. Oder die Idee, zwei so völlig unterschiedliche Dörfer wie Emmingen und Liptingen zusammen zu fügen? Ach so ‐ das ist ja auch passiert. Und? Hat am Ende auch funktioniert.

2007

Heike Ollech wird zur ersten Bürgermeisterin im Landkreis gewählt, in Gunningen. Heute hat sie wenigstens ein paar, immer noch seeehr wenige Nachfolgerinnen. Und so richtig weit gekommen ist der kommunalpolitische Feminismus nicht. Es soll noch immer Gemeinderäte geben, die ohne Frauen auskommen. Und wo ist eigentlich der / die erste queere Bürgermeister*in?

1977

Die Gäubahn wird elektrifiziert. Und beweist noch immer, dass technischer Fortschritt nicht alles ist. Die Züge sind, wenn sie überhaupt fahren, im Dampflok-Tempo unterwegs. Selbst Kleinkinder können hier schon früh das Wort „Schienenersatzverkehr“ fehlerfrei aussprechen, wenn sie in die Kita kommen.

1980

Der biedere Südwestfunk ist nicht dafür bekannt, gute Horrorfilme zu produzieren. 1980 gelingt es ihm: In einer Doku über den Heuberg sieht die Gegend aus wie das Transsilvanien aus dem Dracula-Roman Bram Stokers ‐ ärmlich, düster, unheimlich. Das Wort Shitstorm ist damals noch nicht bekannt ‐ der Sender bekommt trotzdem einen ab, der sich gewaschen hat.

1988

Das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck wird eröffnet. Dorf-Idylle und Dorf-Alltag, der nicht immer eine Idylle war. 35 Jahre später könnte man sich eigentlich mal Gedanken machen, was aus heutiger Sicht in ein ländliches Freilichtmuseum kommen müsste: Wann kommt die erste Aggro-Photovoltaik-Anlage neben der Dorfkirche ins Museum? Wann die typische Dorfdisco? Und wäre ein Bauernhaus mit Eternit-Platten nicht auch irgendwie typisch und erhaltenswert?

Die Ausstellung im Foyer des Landratsamts ist noch bis zum 17. November zu sehen. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 8 bis 12.30 Uhr, Donnerstag 14 bis 17.30 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr.