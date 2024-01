466 „Briefe gegen Einsamkeit“ erfreuen Menschen zu Weihnachten

Wer an Heiligabend denkt, dem kommen vermutlich Bilder von geschmückten Tannenbäumen und einem gefüllten Tisch mit Essen, umringt von seinen Liebsten, in den Sinn. Doch nicht für jeden wird diese Vorstellung Realität. Viele fühlen sich besonders an den Feiertagen isoliert und einsam. Das betrifft vor allem ältere Menschen.

Um diesen eine Freude zu bereiten, hat die Youngcaritas der Caritas Schwarzwald-Alb-Donau alle Menschen in den Regionen Tuttlingen und Rottweil ermutigt, Weihnachtsgrüße in Form von Briefen, Bildern und Karten zu verfassen. Zahlreiche Familien, Schulkassen und Kindergärten folgten dem Aufruf und so gingen für die Aktion „Briefe gegen Einsamkeit“ über 466 Weihnachtsgrüße bei der Caritas Schwarzwald-Alb-Donau ein. Allein 354 davon stammten aus dem Landkreis Tuttlingen.

„Wir sind überwältigt von der Flut an Beiträgen, die uns in den vergangenen Wochen erreicht hat. Jeder Brief, jedes gemalte Bild und jede Geste trägt dazu bei, Einsamkeit zu überwinden. Ein herzliches Dankeschön daher an alle großen und kleinen Briefeschreiber und -schreiberinnen, die mit ihren Zeilen und Kunstwerken dazu beigetragen haben,“, so die Youngcaritas-Projektkoordinatorin Sarah Schubert.

In den Tagen vor Weihnachten verteilten die engagierten Ehrenamtlichen von Youngcaritas die Post an 15 Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen in den Landkreisen Tuttlingen und Rottweil. Im Landkreis Tuttlingen wurden die Tagespflege/ Ambulanter Pflegedienst Holzer in Spaichingen, das Altenzentrum St. Ulrich in Wehingen, die Trossinger Einrichtungen Bethel und Dr.-Karl-Hohner-Heim, das Altenzentrum St. Antonius in Mühlheim an der Donau, die Wohngemeinschaft St. Elisabeth in Fridingen sowie das Altenzentrum Bürgerheim und das Haus Edelberg Seniorenzentrum Pfauenhof in Tuttlingen bedacht.