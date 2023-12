Unter ohrenbetäubendem Hupen sind mehr als 400 Landwirte der Region am Donnerstagnachmittag mit ihren Traktoren durch die Innenstadt gefahren. Sie machten ihrem Ärger über die geplanten Subventionskürzungen der Bundesregierung lautstark Luft. Das befürchtete Verkehrschaos blieb aber aus.

Polizei kann stauenden Verkehr abfließen lassen

Gegen 16 Uhr hatten sich die Landwirte mit ihren Maschinen aus der Dornierstraße auf den Weg in die Innenstadt gemacht. Hupend fuhren sie durch den Aesculap-Kreisel in die Bahnhofstraße, vermieden es dabei aber als große Kolonne die Straßen zu blockieren. So gelang es der Polizei immer wieder den sich stauenden Verkehr durch den Kreisel abfließen zu lassen.

„Das war schon ein Stück weit Rücksichtsnahme von uns. Aber auch der Wunsch der Polizei. Dem sind wir gerne nachgekommen“, sagte Ulrich Diener. Der Landwirtschaftsmeister und Tuttlinger Gemeinderat war zusammen mit Yanick Biendara - einem Angestellten in einem landwirtschaftlichen Betrieb aus Spaichingen - einer der Hauptorganisatoren.

Landwirte fordern: Streichungen müssen komplett zurückgenommen werden

„Wir wollen mit den Bürgern zusammen etwas bewegen. Die Veränderungen betreffen alle. Es wird doch für alle teurer“, meinte Biendara. „Wir wollen, dass die Streichungen von der Ampelkoalition komplett zurückgenommen werden“, sagte Diener.

Ohne Unterstützung werden Produkte zu teuer

Es gehe mittlerweile nicht mehr nur darum, dass die Subvention für den Agrardiesel oder die Befreiung von land- und forstwirtschaftlichen Geräten von der Kfz-Steuer gestrichen werden sollen. „Das passt doch nicht mehr auf ein Blatt Papier, was da alles falsch gemacht wird“, sagte Diener.

„Wir stehen in der Landwirtschaft schon mit dem Rücken zur Wand. Da kann kein Cent mehr gespart werden“, verdeutlichte er. Die Kürzungen der Subventionen hätte zur Folge, dass die landwirtschaftlichen Produkte noch teurer auf den Markt kommen würden. „Dann können wir mit den Nachbarländern nicht mehr mithalten. Dann wird alles importiert“, sagte Biendara.

Viele Zuschauer applaudieren dem Protest

Der Protest zog sich in der Innenstadt entlang der Weimarstraße über die Untere Vorstadt, die König- und Kronen- sowie die Zeughausstraße und klang dann im Aesculap-Kreisel wieder aus. Die Demonstration wurde von vielen Zuschauern am Straßenrand begleitet. „Es war ganz toll. Viele haben die Daumen nach oben gestreckt und uns beklatscht“, sagte Diener.

Tuttlingerin unterstützt Bauernproteste

So auch Bruni Berberich. Die Tuttlingerin stellte sich schon rund eine Stunde vor Beginn der Demonstration in die Weimarstraße. „Ich bin ganz bewusst hierhergekommen. Und ich wäre auch bei minus 20 Grad gekommen“, meinte sie.

„Ich bin ganz klar für die Aktion und da spreche ich auch für all meine Freunde und Bekannte, die aus zeitlichen Gründen nicht mitkommen konnten. Ich bin dankbar, dass die Landwirte diese Aktion machen. Was die Politik mit ihnen vor hat, geht meiner Meinung nach gar nicht. Was ist, wenn wir keine Landwirtschaft mehr hätten? Wir müssen mutig sein und uns gegen dieses Politikvorhaben wehren. Und das tun die Landwirte. Klasse!“, sagte sie. Allerdings hätte sie sich deutlich mehr Passanten an den Straßen gewünscht.

Bürger haben Sorge vor steigenden Preisen

Auch Marcel Martin aus Tuttlingen stellte sich als Befürworter der Aktion mit seiner Familie an den Straßenrand. „Wir müssen bedenken, dass die Landwirte regionale Produkte herstellen. Es kann nicht sein, dass die Politik die Preise erhöht. Im Endeffekt erhöhen sich dann auch für uns als Endverbraucher die Preise. Gerade die Kleinbauern würde dieses Vorhaben der Politik zudem hart treffen. Ich finde die Aktion jedenfalls sehr gut – und gerade in den ländlichen Regionen und kleinen Gebieten ist es wichtig, sich dagegen zu wehren und mit solchen Demonstrationen Präsenz zu zeigen“, sagte Marcel Martin.

Sollte es kein Einlenken durch die Politik geben, meinte Diener, dann würden weitere Proteste folgen. „Es ist noch einiges in Planung“, kündigte er an. An der Demonstration nahmen Landwirte aus den Kreisen Tuttlingen, Schwarzwald-Baar und Konstanz teil. „Wir sind mit dem Protest bestens zufrieden. Es hat alles reibungslos geklappt. Die Organisation auch durch die Stadt Tuttlingen war wirklich gut“, sagte Diener.

Auch die Polizei vermeldete einen reibungslosen Ablauf. „Es gab zwar erhebliche Einschränkungen, das ist bei der Masse an Teilnehmern aber normal“, meinte Matthias Preiss, stellvertretender Revierleiter in Tuttlingen. Er hatte ausgerechnet, dass die 450 Fahrzeuge eine Trosslänge von fünf bis sieben Kilometer zusammengebracht hatten. „Das war wirklich schon ein großes Potential“, meinte er.