Staatsanwältin Isabel Gurski-Zepf liest flott, braucht trotzdem relativ lange, um all die Straftaten aufzuzählen, die sie dem Mann aus Tuttlingen vorwirft, der sich vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Rottweil verantworten muss: bewaffneter Drogenhandel seit September 2020 plus Besitz zahlreicher kinder- und jugendpornografischer Fotos und Videos.

Ein bewegtes Leben

„Turbulent“ nennt der 40-Jährige sein bisheriges Leben. Das ist eher eine Untertreibung: Als Sechsjähriger mit der Mutter auf der Flucht vor dem gewalttätigen Vater („Er hat ihr in der Küche den Arm gebrochen“) ins Frauenhaus Radolfzell.

Und jetz bin ich hier. Der Angeklagte

Nach zwei Jahren zu Pflegeeltern ins Kinderdorf Wahlwies mit Waldorfschule („eine schöne Zeit“) gewechselt. Mit 15 eine eigene Wohnung bezogen, Bäckerlehre abgebrochen („wegen der Arbeitszeiten“), Job auf dem Bau hingeschmissen („zu anstrengend“), ebenso andere Gelegenheitsarbeiten.

Abrutschen in den Alkohol- und Drogensumpf, erste Straftaten, zwei Jahre Obdachlosigkeit, ein halbes Jahr Haft, am Ende die jetzt angeklagten Taten, seit September 2023 in Untersuchungshaft.

Offen und emotionslos

„Und jetzt bin ich hier“, sagt der gebürtige Konstanzer, der die größte Zeit am Bodensee verbracht hat und erst später nach Tuttlingen kam. Er spricht offen, klar, emotionslos und ohne Relativierungen über all das, was ihm widerfahren ist im Leben.

Wie tief er gesunken war, zeigen Aussagen seiner langjährigen Freundin. „Wir waren zehn Jahre befreundet, aber nur in den ersten vier Jahren liiert“, gab die heute 41-Jährige der Polizei zu Protokoll. „Kiffen und Alkohol waren ein ständiges Thema bei ihm. Ich kenne ihn nicht nüchtern, habe ihm aber immer alles verziehen. Zum Schluss war er nicht mehr er selbst.“

Sie zog schließlich aus, ging nach Berlin, kam aber zurück, um mitzuhelfen, die Wohnung in Tuttlingen auszuräumen - ein Albtraum: Die kleine Mietwohnung sei völlig vermüllt gewesen, das Geschirr zum Teil voller Schimmel, neun Säcke gefüllt mit leeren Bierflaschen herumgelegen. „Ein düsteres Bild“, bemerkt Karlheinz Münzer, der Vorsitzende Richter. „Ganz unten!“

Drogen und Waffen

Die Ermittler hatten bei der Hausdurchsuchung überall noch Reste von Drogen und daneben auch zwei Messer gefunden, die deshalb rechtlich als Waffen eingestuft werden.

Pflichtverteidiger Rüdiger Mack gibt von Anfang an zu verstehen, dass er und sein Mandant reinen Tisch machen, eine „Verständigung“ anstreben und das vom Gericht geforderte „qualifizierte Geständnis“ ablegen wollen.

Der Angeklagte berichtet, er habe die Drogen - „alles außer Heroin“ - über das Darknet bestellt und mit Bitcoins bezahlt. Alles sei anonym und unter Pseudonym abgelaufen, deshalb kenne er die Hintermänner nicht. Der Weiterverkauf in Tuttlingen sei durch telefonische Kontakte und dann in seiner Wohnung erfolgt. Die Erlöse hätten gerade den eigenen Bedarf abgedeckt, Gewinn habe er so nicht machen können.

Unerwünschter Beifang von Bestellungen

Dann kommt die Rede auf den zweiten Teil der Anklage. Die Staatsanwältin hatte zuvor ausführlich beispielhaft Fälle der insgesamt etwa 80 kinder- und jugendpornografischen Fotos sowie 90 Videos geschildert. Es geht bis hin zum brutalem Missbrauch von Kleinkindern.

Er habe, beteuert der Angeklagte, über das Internet-Portal Telegram größere und kostenlose Mengen von Pornofilmen bestellt, allerdings nur mit Inhalten von Erwachsenen. Der Teil mit Kindern und Jugendlichen sei eine Art nicht angeforderter und unerwünschter Beifang gewesen. Er fühle sich in keiner Weise zu Kindern hingezogen, das interessiere ihn nicht, versichert der Mann. „Ich habe keinerlei Kontakt zu Kindern!“

„Warum dann überhaupt Pornos?“, fragt der Richter. „Jeder schaut doch Pornos!“, antwortet der 40-Jährige lapidar.

Nach einem knapp einstündigen „Rechtsgespräch“, umgangssprachlich auch „Deal“ genannt, hinter verschlossenen Türen mit den beiden Richtern, den beiden Schöffen und der Staatsanwältin kommt es zu der vom Verteidiger angestrebten Verständigung, die Richter Münzer dann bekannt gibt.

Demnach kann der Angeklagte mit einer Mindeststrafe von vier Jahren und einer Höchststrafe von viereinhalb Jahren rechnen, sofern keine neuen Erkenntnisse auftauchen. Die offene Frage, wie sein Verhältnis zu Kindern ist, soll der psychiatrische Gutachter klären.

Der Prozess wird am 13. März fortgesetzt.