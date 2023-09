Nach der längsten Ferienzeit des Jahres beginnt am Montag für Schülerinnen und Schüler wieder die Schule. Auch wenn die Lage längst nicht mehr so dramatisch ist, wie in den vergangenen Jahren, geht es im Landkreis Tuttlingen in puncto Lehrerversorgung weiterhin knapp zu. Insgesamt 36 Stellen bleiben vakant.

„Die Schulen müssen sehr gut planen, wie sind weiterhin auf Kante genäht“, fasst Bettina Armbruster, Leiterin des Schulamts Konstanz, zusammen. Die Behörde ist für die Besetzung der Schulen im Landkreis Tuttlingen zuständig — mit Ausnahme der Gymnasien, die unter der Obhut des Regierungspräsidiums Freiburg stehen.

Vier Schulen starten mit einer Unterversorgung

Armbruster vermeldet: Der Pflichtunterricht ist abgedeckt, doch personelle Reserven gibt es nicht. Vier Schulen starten durch kurzfristige Ausfälle wie etwa Schwangerschaften mit einer Unterversorgung ins neue Schuljahr. „So suchen wir parallel weiter nach Lehrkräften, um eAusfälle möglichst abfedern zu können“, so die Schulamtsleiterin.

Es ist besonders der ländliche Bereich, in dem es schwer fällt, alle Stellen zu besetzen. Vor allem für kleine Dorfschulen gibt es oft keine oder zu wenige Interessenten. Unbesetzt sind im Landkreis Tuttlingen aktuell 17 Stellen an Grundschulen, zehn in der Sekundarstufe I (Schulform Haupt– und Realschule), fünf im Berufschulbereich und vier in sonderpädagogischen Einrichtungen.

Auch ohne Lehramtsstudium Lehrer werden

„Wir setzen alle Hebel in Bewegung, um die Lücken zu füllen“, äußerte sich Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer in einer Pressemitteilung. So wurden im Bereich des RP Freiburgs, zu dem auch die Schulen des Landkreises Tuttlingen zählen, insgesamt 100 bisher befristet angestellte Lehrkräfte dauerhaft in den Schuldienst übernommen.

Zudem können seit diesem Jahr auch Personen, die kein Lehramtsstudium absolviert haben, in Grundschulen und in den weiterführenden Schulen der Sekundarstufe I eingestellt werden. Dieser sogenannte Direkteinstieg war bisher nur an beruflichen Schulen möglich. Von dieser Neuregelung profitiert auch der sonderpädagogische Bereich, in dem es in den vergangenen Jahren besonders knapp zuging.

290 von 386 haben kein abgeschlossenes Lehramtsstudium

Wie groß ist die Zahl der Seiteneinsteiger ist, verdeutlicht die am Freitag stattgefundene Vereidigung der neuen Lehrkräfte: 386 neue Lehrer wurden für die Landkreise Tuttlingen und Konstanz vereidigt. 96 von ihnen sind ausgebildete Lehrkräfte, 290 hingegen ohne Lehrbefähigung. Letztere haben kein abgeschlossenes Lehramtsstudium, verfügen aber über eine passende Ausbildung. Besonders im sozialpädagogischen Bereich ist der Anteil von Personen ohne Lehrbefähigung hoch, wie das Schulamt mitteilt.

Euphorie in Tuttlingen

Wie knapp es nach wie vor zugeht, wissen auch die Schulleiter. Vor diesem Hintergrund macht sich im Stadtgebiet Tuttlingen beinahe schon etwas wie Euphorie breit — denn im Unterschied zu vorherigen Schuljahren sieht es personell überwiegend stabil aus.

„Wir haben eine hervorragende Abdeckung“, ist etwa Rektorin Simone Kauderer über die aktuelle Lehrerbesetzung der Hermann–Hesse–Realschule begeistert. „Wir können unser gesamtes Programm anbieten“, sagt sie mit Blick auf Förderangebote und AG’s. Ihre Schule ist nachgefragt: Vier neue fünfte Klassen kann sie begrüßen, hinzu kommen regelmäßig Schüler, die vom Gymnasium auf die Realschule wechseln.

Schülerzahl ist gestiegen

Auch an den Tuttlinger Grundschule reichen die Lehrer aus. Auch Zusatzangebote wie etwa ein Schulchor können teilweise angeboten werden — und das, obwohl an manch einer Schule die Schülerzahl gestiegen ist. So begrüßt die Schrotenschule zum ersten Mal seit etlichen Jahren nicht nur zwei, sondern drei erste Klassen, wie Rektor Steffen Müller sagt. Mit der Lehrerversorgung ist er ebenso zufrieden wie sein Kollege Jakob Schmid von der Schildrainschule.

Dort wird allerdings der Platz knapp: Neben zwölf regulären Klassen gibt es eine Vorbereitungsklasse für Flüchtlingskinder. Zudem ist die Schule seit kurzem Inklusionsstandort mit vier Schülern. Damit alle unterkommen, musste in diesem Schuljahr der Werkraum zum Klassenzimmer umfunktioniert werden.

Es darf nichts dazwischen kommen

Auch die Karlschule kann gut starten, wie Rektor Till Händle sagt. Doch spricht er eine Hoffnung aus, die auch für seine Kollegen gilt: „Wir können alle Stunden halten, wenn nichts dazwischen kommt und keiner ausfällt.“

ohne Rektor ins neue Schuljahr