Um rund 300 Euro Schulden bei einem türkischen Imbiss zu machen, muss man einige Döner essen. Für diese Summe hat ein 49-jähriger Mann in einem Restaurant in Tuttlingen immer wieder anschreiben lassen. Diese Geschichte landete nun vor dem Amtsgericht. Sie ist so undurchsichtig wie kurios.

Wer ist Freund, wer nicht?

Der Reihe nach: Auf der Anklagebank sitzt ein 44-jähriger Mann, der mehr schlecht als recht Deutsch spricht. Und der mit der ganzen Geschichte eigentlich gar nichts zu tun hat.

Ihm wird Bedrohung vorgeworfen. Er soll bei einer Auseinandersetzung mit dem 49-jährigen säumigen Schuldner im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses ein Messer gezückt und es dem am Boden Liegenden rund 20 Sekunden lang an den Oberkörper gehalten haben. Mit den Worten: „Ich werde dich damit schneiden!“

Den guten Ruf des Freundes bedroht gesehen

Der Mann am Boden war sein bester Freund. Dass der Schulden hat, wurmte den Angeklagten offenbar sehr. Er wollte, dass sein Kumpel das Geld endlich bezahlt. Zumal der Wirt wohl jedem frei heraus erzählte, dass der 49-Jährige bei ihm in der Kreide steht.

Aus Sicht des Angeklagten geriet sein Freund in ein schlechtes Licht, aus eigener Schuld. Also wollte er handeln. Bei zwei, drei Besuchen im Lokal habe er sich gegenüber dem Wirt so geäußert: „Ich hole das Geld von ihm.“

Der Wirt macht den Fahrer

An einem Abend im September 2022 war es dann so weit. Der Angeklagte bestand darauf, seinen Freund aufzusuchen. Der Wirt hat ihn zur Wohnung des Mannes gefahren. „Aber nur, weil ich dachte, dass es noch schlimmer wird, wenn ich nicht dabei bin“, meinte dieser vor Gericht.

Weitere Aussage des Wirts: Der Angeklagte sei ins Haus gerannt, es habe eine Schreierei gegeben, der 44-Jährige habe seinen Freund am Kragen gepackt. Bei seiner Vernehmung bei der Polizei sagte der Wirt, dass er ein Messer gesehen habe, als er den Angeklagten von seinem Freund weggezogen habe. Vor Gericht stellte er das anders dar. Ein Messer? Nein. Nie gesehen. „Das habe ich nur gehört.“

Konfrontation auf dem Treppenabsatz

Das, was im Treppenhaus geschehen war, sei unglücklich gewesen, so die Aussage der beiden damaligen Kontrahenten. Plötzlich standen sie sich Nase an Nase gegenüber.

Der Angeklagte habe seinen Freund umfasst, es gab ein kleines Gerangel, die beiden seien auf einem Absatz zusammen umgefallen. Zwei Tage später hätten sie sich schon wieder gut verstanden. Zwar habe der 49-Jährige zunächst Anzeige bei der Polizei erstattet. Kurz darauf sei er aber erneut dort gewesen, um die Anzeige zurückzuziehen.

Und das Messer? „Ich habe nur gesehen, dass er etwas aus der Hosentasche gezogen hat“, meinte der Zeuge. Später habe ihm der Angeklagte gesagt, das sei ein Schlüssel gewesen.

Da waren sich die Staatsanwalt und Richterin einig

Nach einer Stunde Verhandlung waren sich Staatsanwalt, Verteidiger und Richterin Larissa Terlecki einig, dass eigentlich nur Freispruch für den Angeklagten infrage komme. Der habe sich zwar mit dem anderen gestritten, strafrechtlich relevant sei das aber nicht gewesen. Die Situation stellte sich vor Gericht anders dar als in der Anklage. Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse.

Der Wirt wartet übrigens noch immer auf den vorgestreckten Betrag. Oder auch nicht. Auch das blieb irgendwie unklar. „Ich helfe gerne“, sagte der vor Gericht. Und voll im Vertrauen darauf, dass der Schuldner ihm eines Tages das Geld schon wiedergeben werde. Freiwillig.