3.Tuttlinger Hobbytage ‐ Modellbahn und mehr

Anlässlich ihres 60 jährigen Bestehens veranstalten die Eisenbahnfreunde Tuttlingen ihre dritten Hobbytage zusammen mit befreundeten Vereinen. Sie finden am 25. und 26. November jeweils von 10 bis 17 Uhr in der Aula des Immanuel Kant Gymnasiums, Mühlenweg 15 statt.

Die Eisenbahnfreunde Tuttlingen e.V. möchten damit nach eigenen Angaben vor allem auch jüngere Menschen für die Faszination Modellbau begeistern.

Gezeigt werden die verschiedensten Arten des Modellbaus, wie Schiffsmodelle des Modell Skipper Club Sunthausen von 20 Zentimeter bis über zwei Metern Länge; Mikromodellbau 1:87 zeigt RC-gesteuerte Modelle wie Bagger, LKW und viele mehr in Aktion; Modellbahnen in verschiedenen Spurweiten.

Die Anlage in der Spurweite N kann leider nicht vorgeführt werden, an dieser Stelle präsentiert Jean Richard Carstens seine Anlage in größerer Spur mit Zirkuszelt und allem, was dazu gehört. Aus dem eigenen Repertoire zeigen die Eisenbahnfreunde den Rangierbahnhof mit Ablaufberg und Betriebswerk sowie zweigleisiger Hauptstrecke; für die Liebhaber der aktuellen Bahn auf einer Nebenstrecke den Fahrbetrieb von 1996 bis heute. Außerdem erleben sie die Faszination einer Nebenbahn in Spur 0 (Maßstab 1:45) die Betriebstelle Märstetten mit Speditionsgebäude und Schokoladenfabrik. Des Weiteren erklären in der „Dampfecke“ die entsprechenden Spezialisten die Funktionsweise der verschiedenen Dampfmaschinen.

Helmut Märten zeigt den aktuellen Stand seines 1:5 Lokprojektes, er arbeitet seit mehreren Jahren akribisch an der Verwirklichung der Dampflok BR 23; der Modellflugverein Tuttlingen/Nendingen präsentiert einen Querschnitt seiner verschiedenen, vorhandenen Flugmodelle.

Im Vordergrund steht aber vor allem der Austausch von Tipps und Tricks, für weitere Fragen stehen alle Akteure gerne Rede und Antwort. An verschiedenen Tischen kann den Modellbauern bei ihrer Tätigkeit über die Schulter geschaut werden.

Abgerundet wird die Veranstaltung durch eine Tombola, einen Flohmarkt so wie Zeitschriftenecke und eine Kinderspielecke. Für die Verpflegung steht das bewährte Team der Eisenbahnfreunde zu jeder Zeit bereit.