In der Neujahrsnacht, gegen 00.45 Uhr, hat ein 24-Jähriger in der Mühlheimer Straße in der Nähe von Beamten des Polizeirevieres Tuttlingen mit einer Schreckschusspistole mehrfach in die Luft geschossen.

Keinen kleinen Waffenschein

Nachdem der junge Mann bei der anschließenden Personenkontrolle keinen kleinen Waffenschein vorzeigen konnte, stellten die Beamten die Schreckschusspistole sicher.

Die Polizei zeigt nun den Mann wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz an.