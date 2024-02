Rein juristisch geht es um relativ harmlose Delikte an diesem Tag vor der 1. Großen Jugendkammer des Landgerichts Rottweil: Diebstahl und Körperverletzung. In Wirklichkeit steht dahinter eine existenzielle Frage: In welche Richtung entwickelt sich das Leben eines jungen Menschen?

Auf der Anklagebank sitzt ein 20-Jähriger aus Tuttlingen mit deutscher Nationalität. Er hatte es nicht leicht im Leben. Als er gerade mal 14 Jahre alt ist, stirbt die Mutter an Krebs. Der Vater ist mit der Erziehung der Kinder völlig überfordert, behilft sich mit Aggressionen und Schlägen. Der Junge muss ins Heim. Er schlägt immer wieder über die Stränge, hält sich an keine Regeln, ist nicht zu bändigen, wird von einer Einrichtung in die andere herumgeschoben, gerät immer tiefer in den Alkohol- und Drogensumpf.

Ist es Zufall, dass die kriminelle Karriere bald nach dem Tod der Mutter beginnt? Es sind Diebstähle, immer wieder Diebstähle, nie Gewalttaten gegen Menschen. Achtmal ist er vorbestraft, immer wieder kommt er mit Bewährungsstrafen davon, die Behörden kümmern sich um ihn, geben ihm Chance um Chance. Er ignoriert sie.

Filialleiter stellt Dieb im Netto

Mit dem 14. Februar 2023 ändert sich alles. Gegen Abend geht der junge Mann wieder mal auf Diebestour, diesmal im Tuttlinger Netto-Markt. Der Filialleiter stellt den Täter, der schlägt ihm derart frontal die Faust ins Gesicht, dass ein Schneidezahn abbricht und weitere Zähne in Mitleidenschaft gezogen werden. Bis heute habe der Mann nicht nur Probleme mit dem Gebiss, sondern auch mit den psychischen Folgen, berichten Ermittler.

Der junge Mann bekommt zum ersten Mal die ganze Härte des Gesetzes zu spüren. Das Amtsgericht Rottweil verurteilt ihn am 7. August 2023 wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Diebstahls zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und zehn Monaten, dieses Mal ohne Bewährung. Mitinbegriffen sind dabei mehrere nicht eingehaltene Bewährungsstrafen und ein Mofa-Diebstahl von September 2022 in Tuttlingen.

Dagegen legt der Täter Revision ein, und damit versucht er jetzt vor der 1. Großen Jugendkammer, der drohenden Haft zu entkommen oder sie wenigstens zu verringern.

Keine Drogen, kein Alkohol - wirklich?

Er verweist auf seine neue Lehrstelle, die er vor mehr als einem Jahr auf dem Heuberg angetreten habe und mittlerweile im zweiten Lehrjahr erfolgreich verlaufe sowie auf seinen festen Wohnsitz, den ihm sein älterer Bruder und dessen Freundin in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung in einer Tuttlinger Nachbargemeinde gewähren. Gleichzeitig beteuert der große, schlanke Mann in ruhigem Ton und mit sonorer Stimme: „Alkohol spricht mich nicht mehr an und Drogen konsumiere ich eigentlich nicht mehr!“

„Jetzt mach ich nix mehr!“ Der Angeklagte

Auch dem alten Freundeskreis mit schlechten Einflüssen habe er bis auf zwei, drei Ausnahmen abgeschworen. Corinne Schweizer, die Vorsitzende Richterin, nimmt ihm das so nicht ab und nennt eine Ursache ihres Zweifels: Keine zwei Wochen, nachdem er Revision eingelegt habe, sei ihm Ende September 2023 erneuter Drogenkonsum nachgewiesen worden. Er musste daraufhin die Wohngruppe von Mutpol in Tuttlingen verlassen. „Was ist ihr Plan?“, fragt die Richterin. Er überlegt und antwortet: „Jetzt mach ich nix mehr!“

Der Serientäter erhält im Gerichtssaal allenfalls spärlichen Beistand, wenn überhaupt. Bewährungshelfer Michael Schmidt (Rottweil) nennt eher das Positive: „Er war immer sehr höflich und hat meistens die Termin eingehalten.“ Auf Nachfragen antwortet er: Es falle dem jungen Mann sichtlich schwer, sich vom bisherigen Freundeskreis zu lösen. Eine Drogentherapie gebe es nicht. Er sei „vielleicht etwas reifer geworden, aber „mit vielen Hochs und Tiefs“.

Gerichtshelferin zweifelt an guter Prognose

Eine Jugendgerichtshelferin vom Landratsamt Tuttlingen, die ihn länger und intensiver kennt, macht keinen Hehl aus ihren Erkenntnissen: Eine Eigenreflektion sei ebensowenig zu erkennen wie eine nachhaltige Entwicklung, mit Ausnahme der Lehrstelle.

Verteidiger Tom Hilzinger plädiert „für eine letzte Chance“. Der Anwalt meint, die Entwicklung seines Mandanten habe sich im vergangenen Jahr „deutlich verbessert“, weshalb man durchaus eine „günstige Sozialprognose stellen könne.

Dem widerspricht Staatsanwältin Isabel Gurski-Zepf entschieden. Der junge Mann habe die vielfältigen Angebote schlicht ungenutzt gelassen und sein Verhalten bis heute nie reflektiert. All die Bewährungsstrafen hätten ihn von weiteren Straftaten nicht abgehalten. Deshalb müsse es jetzt bei der Haftstrafe bleiben, fordert die Staatsanwältin.

Das letzte Wort des Angeklagten

Am Ende wendet sich Richterin Schweizer dem Angeklagten zu und fragt: „Sie haben jetzt die Möglichkeit zum letzten Wort. Möchten Sie noch etwas sagen?“ Er könnte jetzt sagen, dass er in Wirklichkeit noch nie eine richtige Chance hatte im Leben. Dass ihm seine Taten leidtun und er sich beim geschädigten Filialleiter entschuldigen wolle. Dass er bereit sei zu einer Drogentherapie. Dass er alles daransetzen wolle, sich von schädlichen Einflüssen alter Freunde fernzuhalten. Dass er unbedingt seine Lehre erfolgreich abschließen und und auch sonst alle Angebote nutzen wolle.

„Sie haben jetzt die Möglichkeit zum letzten Wort. Möchten Sie noch etwas sagen?“ Richterin Corinne Schweizer

Er zögert kurz, sagt dann drei Buchstaben: „Nee!“ Es wirkt so kalt wie hilflos.

Das Gericht mit zwei Berufsrichterinnen und zwei Schöffen braucht nicht lange für die Beratung. Dann verkündet Richterin Schweizer das Urteil: „Die Revision wird abgewiesen!“ Bedeutet: ein Jahr und zehn Monate Jugendhaft, die den Vorteil hat, Angebote zur Weiterbildung vorzuhalten. Der Täter habe „keine richtige Einsicht“ gezeigt, erklärt die Richterin. Fast alle Anzeichen sprächen für eine negative Sozialprognose, sodass ein Rückfall in alte Muster zu erwarten sei.

Das Urteil ist rechtskräftig, der Serientäter muss jetzt zum ersten Mal ins Gefängnis. Damit dürfte er auch den Ausbildungsplatz verlieren, die zuletzt noch einzige Lebensperspektive.