Fast 1800 Euro an Nachzahlung für 2022: Das muss eine ältere Dame aus Tuttlingen berappen, die Mieterin bei der Wohnbau ist. „Das liegt ausschließlich an den Verbrauchskosten Energie“, sagt Wohnbau–Chef Horst Riess. Knapp die Hälfte der Betriebskostenabrechnungen für die rund 1800 Mieter der Wohnbau sind raus, die anderen folgen bis spätestens Anfang Dezember. Dabei zeigen sich Auffälligkeiten.

Das ist jetzt der Regelfall

Statt 200 Euro wieder herauszubekommen, gilt jetzt: 600 Euro nachzahlen. „Das ist häufig der Regelfall“, sagt der Wohnbau–Chef. Fast keine Abrechnung gehe mehr mit Guthaben raus, wie das bislang oft üblich war. Das ist keine große Überraschung, schließlich sind die Energiepreise stark gestiegen.

Was wir als Botschaft senden ist: Liebe Mieter, treibt es nicht zu lange — meldet Euch, wenn Ihr Probleme habt. Horst Riess

Für einen Familien–Haushalt mit einem Jahresverbrauch von etwa 20.000 Kilowattstunden sind die Kosten von August 2021 (1258 Euro) aufs Jahr gesehen auf 4128 Euro geklettert (Oktober 2022). Das hat Online Focus berechnet. Und bei Heizöl gab es im gleichen Zeitraum einen mindestens 150–prozentigen Preisanstieg.

Bereits übers Jahr gestiegen

Die Wohnbau hat frühzeitig reagiert und die Abschlagszahlungen bereits im vergangenen Jahr erhöht. Riess: „Obwohl das eigentlich nicht üblich und rechtens nicht vorgesehen ist.“ Einige Mieter hätten widersprochen, in diesen Fällen wurde die Erhöhung wieder gecancelt. „Und jetzt kommt der Hammer“, spricht er die Probleme an.

„Wenn Du 150 Euro mehr aufs Jahr gesehen nicht verkraftest, wie willst Du dann auf einen Schlag 500 Euro und mehr nachzahlen?“, fragt er.

In vielen Fällen führt die Wohnbau–Verwaltung Gespräche mit Mietern, die Rückstände aufholen müssen. Oft durch Ratenzahlungen. Viele würden schon seit Jahrzehnten regelmäßig und pünktlich Miete bezahlen, die werde man entsprechend kulant behandeln.

Vermieter müssen Geld hinterher laufen

„Aber es gibt auch die Schlamper und Schluris“, sagt Riess. „Denen müssen wir schon bei der Miete nachlaufen.“ In der jetzigen Situation verdoppeln sich die Anstrengungen der Wohnbau, um an das Geld zu kommen. Denn: „Ich kann ja nichts dafür“, spricht er die stark gestiegenen Energiekosten an.

Mehr Räumungsklagen

Da auch Strom teurer geworden ist, den die Mieter bis auf die Gemeinschaftskosten direkt an den Anbieter bezahlen, ebenso wie der Wocheneinkauf auch, gebe es deutlich mehr Fälle, in denen die Forderungen nicht mehr beglichen werden können. Fristlose Kündigungen haben zugenommen.

Es kommen immer mehr Rentnerinnen und Rentner. Jürgen Hau von der Diakonie

Die Zahl der Räumungsklagen hat sich im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt, sagt Riess, ohne dass er die genaue Zahl nennen will. „Da sind auch Familien dabei“, betont er. Wer zwei Kaltmieten im Rückstand ist, bekommt die Kündigung. Wenn darauf keine Reaktion erfolgt, steht die Räumungsklage an. Kinder hin oder her.

Sozialberatungen sind gefragt

Jürgen Hau, Geschäftsführer der Kreisdiakoniestelle Tuttlingen, ist aufgefallen, dass die Anfragen zur Sozialberatung stark gestiegen sind. Das gilt auch für die Schuldnerberatung. Eingetreten sind diese Steigerungen bereits im Frühjahr. Und ja, in vielen Fällen seien die Nachzahlungen der Nebenkosten der Grund dafür.

Etliche Familien, die bisher gerade so über die Runden gekommen sind, brauchen nun Hilfe. „Wir haben aber mittlerweile auch die Fälle, die wir bisher gar nicht kannten, und die allein wegen Betriebskostenabrechnungen zu uns kommen“, sagt er. Vor allem Familien mit nur einem Einkommen sind betroffen. Und, das ist neu: „Immer mehr Rentnerinnen und Rentner.“

Viele dieser Haushalte hätten Anspruch auf Wohngeld oder ergänzendes Bürgergeld. Doch entweder wussten sie das nicht oder sie wollten diese stattlichen Hilfen bislang nicht annehmen.

Oft helfen die Ämter

Wer bereits Sozialleistungen bezieht, kann auf Kostenübernahme durch das Sozialamt hoffen oder auf eine Ratenlösung. Für alle anderen gilt: Im schlimmsten Fall kann die Diakonie helfen, die ein Budget der Landeskirche für Notfälle zur Verfügung hat.

Die Wohnbau hat die Vorauszahlungen der Betriebskosten für dieses Jahr erneut angepasst. Entsprechend der Verbrauchskosten für 2022. Also auch da: steigende Kosten. Horst Riess sagt aber auch: „Was wir als Botschaft senden ist: Liebe Mieter, treibt es nicht zu lange — meldet Euch, wenn Ihr Probleme habt.“

Auch die Wohnungsgröße sei entscheidend. 80 Quadratmeter sind teurer zu beheizen als 60. Deshalb ist auch das Teil des Angebots: „Überlegt euch einen Wohnungswechsel.“ Die Wohnbau werde ihre Mieter dabei unterstützen, eine kleinere Wohnung zu finden. Denn auch die Betriebskostenabrechnung 2023 kommt bestimmt.