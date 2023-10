Künstler aus Deutschland und der Schweiz zeigen eine Woche lang Animations-Installationen in Tuttlingen. Zum Abspielen gibt es alle möglichen Varianten. Per Beamer, über den Bildschirm, in Stop-Motion oder als Hologramm-Projektionen. Und für einen Beitrag braucht man eine Virtual-Reality-Brille.

Völlig geplättet war Andeas Leutkart, der die Schau für den Tuttlinger Verein Kukav organisiert, von der Zahl der Bewerber. Ausgeschrieben war die zweite Auflage der „Animation-Installation“ in einem Internet-Portal, um die hundert Künstlerinnen und Künstler haben sich gemeldet. Aus ihnen wurden 18 ausgewählt, die ihre Werke zeigen dürfen und die Chance auf ein Preisgeld in Höhe von 2000 Euro haben.

Das Bild stammt aus der Installation, die Andreas Leutkart vor zwei Jahren ausgestellt hat. (Foto: Andreas Leutkart )

Wer das bekommt, entscheiden neben Leutkart auch Anna-Maria Ehrmann-Schindlbeck von der Galerie der Stadt Tuttlingen. Die Galerie unterstützt das Projekt. Jörg Mandernach, Bildender Künstler aus Ludwigsburg, gehört der Jury ebenfalls an.

Die Eröffnung der Schau ist am Freitag, 20. Oktober. Zu sehen sind die Installationen bis 28. Oktober. Neben den eigenen Vereinsräumen in der Katharinenstraße 9 stehen dafür auch Räume im Kulturhaus im Bürgerpark zur Verfügung. „Das ist ein Glück“, sagt Leutkart dazu. Das eigene Gebäude hätte bei weitem nicht ausgereicht. Und das Bürgerhaus ist in unmittelbarer Nähe, sodass die Besucher dorthin laufen können.

2021 gab es eine erste Auflage von „Animation-Installation“. Damals aber viel kleiner, mit fünf regionalen Künstlern. Andreas Leutkart war einer von ihnen. „Das war eine Art Versuchsballon“, so Leutkart. Dann kam die Idee, das größer aufzuziehen und nun der Vorsatz, die Ausstellung als Biennale fest in Tuttlingen zu verankern. „Mal schauen“, sagt Leutkart dazu.

Bei der Eröffnung werden acht Künstler anwesend sein. Sie bauen ihre Installationen selbst auf, auf den Raum abgestimmt. Andere schicken ihre Werke nach Tuttlingen und hoffen darauf, dass die Veranstalter vor Ort das entsprechend präsentieren können ‐ technisch wie künstlerisch.

Teilweise werden klassische Kunstformen wie Zeichnungen oder Plastiken in die Rauminstallationen eingebunden. Ansonsten gibt es Varianten wie Stop-Motion, Augmented Reality oder manipulierter Realfilm. Beim Brunch mit Talk bei Kukav am Sonntag, 29. Oktober, 10 bis 14 Uhr, ist die Ausstellung auch Thema. „Ich bin sehr gespannt“, sagt Leutkart.

Die Eröffnung ist am Freitag, 20.Oktober, um 19 Uhr, weitere Öffnungszeiten sind: Montag bis Freitag, 17 bis 21 Uhr, Samstag 11 bis 17 Uhr. Orte: Kulturkasten, Katharinenstraße 9, in Tuttlingen und das Kulturhaus im Bürgerpark Tuttlingen.

Ausstellende Künstler: Alain Bardet (CH), Valo Valentino Berndt (Stuttgart), Yvonne Brückner (München) Cécile Giovannini (CH), Institut für Inszenierung (Sabine Reibeholz, Marc von Reth, Overath), Saskia Tamara Kaiser, (Düsseldorf), Alica Khaet (Halle/Saale), Robert Achim Kirsch (Windeby), Fabian Kühfuss (Stuttgart), Ylvis Lindenbaum (Dortmund) Shoji Matsumoto (Bremen), Marie-Luise Meister, (Leipzig), Hanna Noh, (Köln), Shuree Sarantuya (Köln), Eva Schmeckenbecher (Stuttgart), Studio Liebe (Benjamin und Elisabeth Geyer, Würzburg), Lina Walde (Berlin). Felicia Bergström (Berlin). Eine Dokumentation der Künstler*innen und ihrer Werke findet sich hier:

https://kukav.de/animation-installation-2023-de/