Auf dem Programm stehen Mozart und Sibelius. Und Metzger. Metzger? Ein 17-Jähriger in einer Reihe mit den Großen der Musikgeschichte? Immanuel Metzger aus Tuttlingen ist Schüler, spielt Cello und ein paar andere Instrumente, liest viel, interessiert sich für Filme, geht aufs Immanuel-Kant-Gymnasium, ein normaler junger Mann halt - aber eben auch ein Komponist. Und das ist in diesem Alter durchaus ungewöhnlich.

Ein Metzger-Werk-Verzeichnis, eines, wie Herr Köchel es für Mozart verfasst hat, gibt es - noch - nicht. Aber wenn Immanuel Metzger so zurückdenkt, dann sind da schon zwanzig, vielleicht dreißig und mehr Stücke, die er geschrieben hat. Manche sind fertig, manche nicht, sind Fragment, an anderen arbeitet er immer wieder.

Selbst bei Premiere mitgespielt

Einige haben schon das Licht oder besser: die Ohren der Öffentlichkeit kennengelernt; erst im vergangenen Jahr hat er als Mitglied der Jungen Philharmonie Oberschwaben (JPO) bei der Premiere seiner „Japanese Suite“ mitgewirkt. Sie stand zwischen Sinfonien von Mozart und Sibelius und wurde bei den vier Konzerten einer kurzen Tournee im Südwesten bejubelt. Der Komponist selber spielte am Violincello mit.

Das mehrsätzige Stück war die jährliche Auftragskomposition des Nachwuchsorchesters; auch dies ein Hinweis darauf, dass er bereits einen Ruf als Autor hatte. Warum Japan? Gewesen ist er im Land der aufgehenden Sonne noch nicht, aber fasziniert von der dortigen Musik, auch und gerade der Volksliedkunst, war er schon länger.

Und so setzt er sich, als ihn der Kompositionsauftrag erreicht, an den Laptop, auf dem er Noten schreibt, und arbeitet an der Suite. Die Satzbezeichnungen deuten die Beziehung zu japanischen Volksweisen an: Fanfare - Sakura - March of the Samurai - Song of the Fisherman - Volcano - Dance of the Shrine Maiden - Fugue.

Die Premiere fand statt am 21. September 2023 in Bad Saulgau; die Tournee führt das Orchester mit seinem Dirigenten und künstlerischen Leiter Alban Beikircher auch nach Tuttlingen, ein Heimspiel also.

Die Suite ist sein Höhepunkt - bisher

Die japanische Suite ist bislang der Höhepunkt in Metzgers kompositorischen Schaffens. Wie hat das eigentlich angefangen? Er kommt aus einer musikalischen Familie, hat früh mit Cello und Klavier angefangen, die Musikschule in Tuttlingen besucht, Erfolge bei „Jugend musiziert“ erspielt, Orgelunterricht bei Helmut Brand und Bernard Sanders genommen.

Als hochbegabter Schüler nimmt Immanuel inzwischen private Kurse an der Musikhochschule Trossingen. Ja, und irgendwann, vor ein paar Jahren, kam intuitiv das Schreiben dazu, eine erste Melodie, ein paar Töne, es wurden mehr, und inzwischen sind auf dem PC schon einige Stücke gespeichert.

Der junge Komponist spielt und schreibt nicht nur Musik, er hört sie natürlich auch gerne, hat seine Vorlieben wie die englische Spätromantik eines Ralph Vaughan Williams oder Gustav Holst, aber auch atonale Stücke der Moderne und nicht zuletzt Filmmusik. Das müssen nicht nur die Klassiker sein, wie die Hollywood-Legende Bernard Herrmann.

Der Tuttlinger orientiert sich auch an Ralf Wengenmayr, der für zahlreiche deutsche Filme den Score geschrieben hat, etwa für die Filme von Michael „Bully“ Herbig. Und weil man nicht nur Klassik hören sollte, schaut sich Metzger auch anderweitig um, nimmt Unterricht in Jazzklavier bei Siggi Stehle. Wenn es ums Cellospiel geht, sind seine Vorbilder Pablo Casals und der Franzose Gautier Capuçon.

Gefühle in der Musik, Bilder im Kopf

Hauptsache ist stets, Gefühle in Musik umzusetzen, sie mit Musik zu verbinden, Bilder im Kopf zu schaffen. Für die „Japanese Suite“ hat er sich mit der japanischen Musik auseinandergesetzt, die ein anderes Skalensystem nutzt, hat sich im Internet Orte angeschaut, alte Volkslieder gehört, „andere Klangwelten entdeckt“, wie er sagt.

Die nächste Premiere steht kurz bevor. Für das sinfonische Schulorchester des IKG hat er ein Stück geschrieben, das beim Abschlusskonzert des Schuljahrs uraufgeführt werden soll. Das wird auch sein eigener Abschied von der Schulzeit sein: Immanuel Metzger macht im Sommer sein Abitur und bewirbt sich bereits an verschiedenen Universitäten für den Studiengang Schulmusik.

Musiklehrer wäre nicht gerade sein Traumjob, das Studium sei aber eine gute Grundlage für spätere Spezialisierungen, meint er. Klar, dass am Ende der freischaffende Komponist das Ideal ist. Und weil man sich nicht breit genug aufstellen kann, hat er sich auch schon mit dem Dirigieren befasst und erste Erfahrungen gesammelt, wie es ist, vor einem Orchester zu stehen.