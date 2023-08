13 Stationen, fast 60 Einzelveranstaltungen

Eine beliebte Kulturveranstaltung macht das Dutzend voll: Zum zwölften Mal lädt die Tuttlinger NachtKulTour Besucher zu einem Kulturspaziergang durch Tuttlingen und in zahlreiche Kultureinrichtungen der Innenstadt ein. Die „lange Nacht der Kultur“ bringt am Samstag, 9. September, ein breit gefächertes Kulturprogramm in die Innenstadt. Der Vorverkauf beginnt am 21. August in der Ticketbox. Dort und bei allen beteiligten Stationen und an weiteren Auslagestellen ist auch der gedruckte Programmflyer zu haben, heißt es in einer Mitteilung.

Eröffnet wird die Veranstaltung, die im zweijährigen Turnus stattfindet, am letzten Feriensamstag um 18.30 Uhr auf dem Europaplatz vor der Stadthalle durch Oberbürgermeister Michael Beck. Danach gibt es ab 19 Uhr und bis spät in die Nacht Programm an 13 Stationen — mit Musik, Kabarett, Lesungen, Ausstellungen, Gastronomie und mehr. Die NachtKulTour lädt zum Spaziergang in der Innenstadt zwischen Volkshochschule, Stadtbibliothek, Rathaus, den städtischen Museen, der evangelischen Stadtkirche und der katholische Kirchen St. Gallus sowie Jugendkunstschule, Stadthalle, Kulturhaus im Bürgerpark und dem neuen Domizil des Kulturkasten–Vereins. Die Programminhalte und das kulinarische Angebot dort werden jeweils von den beteiligten Einrichtungen gestaltet. Die Tuttlinger Hallen haben das Programm koordiniert und zeichnen für die Bewerbung, das Ticketing und das Rahmenprogramm verantwortlich. Bis 1 Uhr spielt zum Abschluss die Band B 12 im Donauterrassenfoyer der Stadthalle.

Auf dem nächtlichen Spaziergang zwischen den Kultureinrichtungen — erfahrene NachtKulTour–Besucher wissen das — ist selbst die lange Nacht noch zu kurz ist, um alle Angebote wahrnehmen zu können. Daher empfiehlt es sich, den Flyer, den die Veranstalter als „KulTourfahrplan“ auflegen, schon vor dem Besuch genau zu studieren. So kann sich jeder seine nächtlichen „Kulturhäppchen“ (insgesamt sind es fast 60 Einzelveranstaltungen!) nach eigenem Gusto zu einer ganz individuellen Tour kombinieren. Reichlich Kulturerlebnis ist in jedem Fall garantiert! Ob Gitarrenduo oder Comedy, ob Schuhgeschichten oder Orgelkino, ob Slapstick Poetry oder subkulturelle Liveliteratur, ob Tuttlinger Quiz oder Theater, das hängt von den ganz persönlichen Vorlieben ab.

Tickets/Einlassbändel für die NachtKulTour, die zum Zutritt zu sämtlichen Spielorten berechtigen, gibt es laut Prssemitteilung im vergünstigten Vorverkauf (7,70 Euro inkl. Gebühren) ab Montag, 21. August, exklusiv in der Ticketbox. Auch online können sie dann bestellt werden. Der Abendkassenpreis wird bei 10 Euro liegen.