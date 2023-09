Sarah und David Schmidtmann wissen, dass irgendwann der Mann mit dem Hammer kommt. Dafür haben sie eine Rettungsdecke mit im Gepäck, um sich für eine halbe Stunde auf Feld, Wald oder Wiese legen zu können. Mehr ist kaum drin, die Zeit drängt.

Mit ihrer Umrundung Baden–Württembergs haben sie 1000 Kilometer per Rad vor sich, die sie in unter 72 Stunden schaffen wollen. Also quasi nonstop.

Letztes Jahr am Dreifaltigkeitsberg

Extreme Herausforderungen lieben die beiden. Vergangenes Jahr sind sie 24 Stunden lang den Dreifaltigkeitsberg hoch– und heruntergefahren. Auch damals für einen guten Zweck.

Dieses Jahr ging es mit den Rädern als Alpenüberquerung von Wien nach Nizza, und die beiden sind beim 24–Stunden–Radfahren am Nürburgring gestartet. Jetzt steht das „Race around The Länd“ als Sponsorenradtour für die Organisation „World Bicycle Relief“ an.

Ein Rad kann ein Leben verändern

Die unterstützt Menschen in Entwicklungsländern, indem sie ihnen ein extra robustes Fahrrad kauft. Kinder können damit zur Schule fahren, Ärzte kommen schneller zu ihren Patienten, eigene Produkte können auf dem Markt verkauft werden.

„So kann für 147 Euro durch ein Fahrrad ein Leben verändert werden“, finden Sarah und David Schmidtmann.

Freitag, 15. September, 12 Uhr, ist der Start ihrer Tour am Tuttlinger Marktplatz. Dann macht sich das Ehepaar, das in Mühlheim wohnt, auf die rund 1000 Kilometer lange Strecke um Baden–Würtemberg herum.

Bisher nur mit der Maus am Computer abgefahren

Die Route, die sie entlang grenznaher Städte und dem Bodensee, dem Rhein, dann Richtung Main, über Ulm, an der Iller entlang und wieder zurück führt, sind sie bislang nur mit der Maus am Computer abgefahren. David Schmidtmann: „Manche Abschnitte an Rhein und Bodensee kennen wir schon, doch der nördliche und östliche Teil ist eher unbekannt.“

Wir müssen einfach schauen, wie es gerade läuft, und je nachdem auch mal eine Runde schlafen. Sarah Schmidtmann

Den Streckenverlauf werden die beiden auf Komoot veröffentlichen (eine Navigations–App speziell für Wanderer, Radfahrer und Mountainbiker), um ähnlich wie bei ihrer Tour am Dreifaltigkeitsberg Interessierten die Gelegenheit zu geben, abschnittsweise mitzufahren.

Auf Instagram zu verfolgen

Voraussichtlich wird auch das Landesmarketing in Stuttgart auf Instagram etwas über das Vorhaben posten, sodass es im ganzen Land, pardon: im Länd, bekannt wird. „Das ist die Idee. Mal schauen, ob es klappt“, sagt Sarah Schmidtmann.

Die Lehramtsstudentin, die kurz vor dem Referendariat steht, und der Maschinenbau–Ingenieur, der bei Chiron arbeitet, organisieren die 1000–km–Tour alleine. Ohne Begleitfahrzeug oder Gepäckservice. Verpflegen müssen sie sich unterwegs selbst, in Supermärkten, an Tankstellen oder Bäckereien.

Die beiden ziehen sich gegenseitig

Statt einer Nacht im Hotel gibt es nur wenige Stopps fürs „Power–Napping“ auf bloßem Boden. „Wir müssen einfach schauen, wie es gerade läuft, und je nachdem auch mal eine Runde schlafen“, so die 24–Jährige. Einer nehme dabei Rücksicht auf den anderen. Sie sind ein eingespieltes Team, können sich gegenseitig ziehen und stärken.

Das Ziel ist, nach knapp 72 Stunden wieder am Tuttlinger Marktplatz anzukommen: Am 18. September gegen 12 Uhr. Ein großes Empfangskomitee erwarten sie nicht. „Wir schauen, ob jemand mit uns Mitleid hat und uns nach Hause fährt“, sagt Sarah Schmidtmann und lacht dabei.

Das haben sie noch nie gemacht

Rund 9000 Kilometer per Rad haben die beiden in diesem Jahr schon zurückgelegt. Sie wissen aber, dass nichts mit dem zu vergleichen ist, was sie nun vor sich haben. Eine 40–Stunden–Tour haben sie schon absolviert. Zwei Nächte und ein Tag, mit einer rund zweistündigen Pause in Nacht zwei. Jetzt kommen nochmal 32 Stunden mit drauf.

„Ich bin selbst gespannt, wie es uns dabei ergeht“, sagt der 27–Jährige. „Meistens ist man am Ende so müde, dass man nicht mehr viel mitbekommt“, ergänzt seine Frau. 100 Kilometer vor dem Ziel ist übel, „aber bei 20 bis 30 davor, da werden nochmal Kräfte frei“, hofft David Schmidtmann.

Nun braucht es Unterstützer

Ankommen ist ihr großes Ziel. Das haben sie weitgehend selbst in der Hand beziehungsweise in den Beinen. Doch für die weitere Absicht, möglichst viel Geld für „World Bicycle Relief“ zu erradeln, brauchen sie die Unterstützung von Menschen, die bereit sind, dafür zu spenden. 25 Räder wollen sie Minimum so zusammenbringen. „Mehr wäre besser“, sagen beide.

Und wenn sie noch einen Wunsch freihätten. dann diesen: „Kein Regen, durchgehend 20 Grad und windstill bei unserer Tour.“

„Es wird ein Live–Tracking geben und auf Instagram werden wir immer wieder Updates geben. Außerdem sind Interessierte dazu eingeladen, uns auf Teilstücken zu begleiten“, sagen beide.

Durch die Hitze Mitte August konnten sie weniger Radfahren trainieren, sondern waren eher baden am Bodensee. „Es soll ja auch Spaß machen“, sagt das Ehepaar, deshalb setzt es sich da nicht so unter Druck.

Sarah Schmidtmann auf dem Treppchen

Zumal, sie dieses Jahr schon etliche Kilometer per Rad zurückgelegt und an einigen Wettkämpfen teilgenommen haben. Beim 24–Stunden Rad am Ring am Nürburgring ist Sarah Schmidtmann Zweite in ihrer Altersklasse geworden. Und beim 24–Stunden–Mountainebikerennen im Olympiapark in München wurde die 24–Jährige Gesamtsiegerin bei den Frauen. Mit 370 Kilometern und 6600 Höhenmeter — samt Trails und Treppenabfahrten.