Unbekannter schlägt zu: Junger Mann bei Fest schwer verletzt

Während des „Wasserfestes“ in Nendingen ist am frühen Sonntagmorgen, gegen 1.30 Uhr, in der Bräunisbergstraße ein 18–Jähriger von einem Unbekannten attackiert und dabei schwer verletzt worden.

Opfer fällt zu Boden

Der etwa 25– bis 30–jährige unbekannte Mann stieß den 18–Jährigen zunächst gegen einen Zaun. Dabei fiel der junge Mann zu Boden. Der Unbekannte schlug auch dann noch auf sein Opfer ein. Schließlich flüchtete der Angreifer vom Tatort.

Wer hat was gesehen?

Der junge Mann verletzte sich bei der Attacke schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum unbekannten Angreifer geben können. Die Polizei geht Stand heute davon aus, dass es sich bei dem 18-Jährigen um ein Zufallsopfer handelt.

Wer hat was gesehen? Zeugen können sich unter der Telefonnummer 07461/ 941—0 zu melden.