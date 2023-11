Nendinger Weihnachtsmarkt lädt am Wochenende ein

Auf dem mit Lichterketten ausgestatteten Platz vor der Donauschule gibt es am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Dezember, wieder einen zweitägigen Weihnachtsmarkt. Der Markt wird am Samstag um 16 Uhr von Ortsvorsteher Franz Schilling eröffnet und dauert bis 21 Uhr. Am Sonntag ist er von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Aufgestellt sind weihnachtlich dekorierte und illuminierte Verkaufsstände und Hütten, an denen Artikel zur Advents- und Weihnachtszeit angeboten werden. Außerdem gibt es traditionell Imbiss, Glühwein und Punsch. Für gute Unterhaltung und weihnachtliche Stimmung, sorgen Aufführungen von Kindern der Donauschule und der Kindergärten sowie die Musikkapelle.