Nendingen meldet Maßnahmen für Straßensanierungen an

Jedes Jahr das gleiche Bild: Die Anmeldungen von Investitionen im Ortsteil Nendingen für den Haushaltsplan unterscheiden sich zu den Jahren zuvor kaum. Viele Maßnahmen werden seit Jahren von der Stadtverwaltung auf das jeweils nächste Jahr verschoben.

Beispiel: Die Sanierung der Pfarrstraße oder die Sanierung des Teilstücks der Pflasterung in der Straße „Auf Lett“ sind nicht zum ersten Mal im Haushaltsplan aufgeführt. „Die Pfarrstraße hatten wir schon vor 30 Jahren im Haushaltsplan stehen“, so die ernüchternde Feststellung von Franz Schilling in der jüngsten Ortschaftsratsitzung, in der die Vorberatung des Haushaltsplans 2024 auf der Tagesordnung stand. Genauso sollen laut den Ortschaftsräten Risse–Sanierungen der Gehwege und Randsteinsanierungen in Angriff genommen werden. Aber auch die Teilsanierung des Feldwegs oberhalb der Ziegelhütte oder zum Leutenberg sind in der Liste der Anmeldungen zu finden. Für den städtischen Kindergarten sind zudem mehrere Maßnahmen für die Innensanierung vorgesehen, 60.000 Euro sind für kommendes Jahr eingeplant, weitere knapp 400.000 Euro für 2025.

Der Kostenschwerpunkt soll laut den Vorberatungen für den Haushaltsplan 2024 aber die Grundsanierung der Mühlheimer Straße sein. Dafür meldete der Ortschaftsrat 450.000 Euro an. „Auch hier hatten wir schon oft Geld im Haushaltsplan gehabt, aber es ist nie etwas passiert“, gab der Ortsvorsteher zu bedenken. Die Stadt will laut Aussage von Florian Steinbrenner aus dem vergangenen Jahr die Ortsdurchfahrt dann sanieren, wenn die drohende Umleitung über Neuhausen wegen der Brückensanierung kommt. Deshalb plant die Stadt laut dem Haushaltsplanentwurf die 450.000 Euro im übernächsten Jahr zu investierten.

Für Baumgräber und Namensstelen für den Friedhof in Nendingen sind 2500 Euro vorgemerkt, für Gemeinschaftsgrabanlagen und Trägertafeln 1500 Euro. Ebenso meldeten die Räte einen Investitionskostenzuschuss für die Musikkapelle Nendingen mit 2450 Euro an. Im Bereich der Ortsentwicklung werden unter anderem die Gestaltung der Sichtachse des Rathauses und die Verbesserung der Ortsdurchfahrt aufgeführt. Ortschaftsrätin Eva Zepf meldete zudem eine Investition auf dem Nendinger Bahnhof an. Laut ihr soll dort eine gute Fahrradabstellanlage erstellt werden.

Da die Stadt Jahr für Jahr viele Wünsche und angemeldete Maßnahmen im Haushaltsplan für Nendingen streicht, wünscht sich Ratsmitglied Thomas Webler, dass die Stadt Tuttlingen dem Ortschaftsrat eine Rückmeldung zu den einzelnen Posten gibt und eine kurze Begründung, warum etwas vom Haushaltsplan gestrichen wurde. Außerdem möchte er von der Stadt eine Info erhalten, was schließlich aufgrund von Personalengpässen und Budget überhaupt umgesetzt und gestemmt werden kann.

Der Ortschaftsrat meldete schließlich einstimmig in der Sitzung die vorgeschlagenen Maßnahmen für den Haushalt sowie das Investitionsprogramm an. Zudem beauftragen die Räte die Verwaltung, wenn erforderlich, zu den Neuanmeldungen Kostenberechnungen zu erarbeiten, um die Kosten der Maßnahmen im Haushalt veranschlagen zu können. Gerade für Nendingen bedeutet das ein wichtiger Beschluss, denn viele vom Ortschaftsrat angemeldeten Maßnahmen sind bisher ohne einen Geldbetrag in der Liste hinterlegt.