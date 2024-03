An das erste Februar-Wochenende werden sich fünf Firmeninhaber in der Nendinger Sattlerstraße nur mit Schrecken erinnern. Denn innerhalb einer Nacht wurde in ihre Geschäfte eingebrochen und Gegenstände gestohlen.

Die Polizei schwieg bisher zu den Vorfällen - aus ermittlungstaktischen Gründen. Mittlerweile haben die Beamten jedoch zwei Männer aus Tuttlingen und Trossingen ermittelt, die in Zusammenhang mit den Einbrüchen stehen dürften.

Diebesgut erbeutet Handys, Notebooks und Bargeld

Von vier Einbrüchen und einem Einbruchsversuch geht die Staatsanwaltschaft Rottweil nach Informationen unserer Zeitung aus. Diese beschränken sich auf das Gebiet der Sattlerstraße und sollen in der Nacht von Samstag, 3. Februar, auf Sonntag, 4. Februar, erfolgt sein. Dabei sollen Handys, Notebooks, Ipads sowie Bargeld im Gesamtwert von 20.000 Euro gestohlen worden sein.

Polizei stellt gestohlene Technik sicher

Bei einem der beiden Männer wurde anschließend eines der gestohlenen Ipads sichergestellt. Ob es sich dabei um den 27-Jährigen aus Tuttlingen handelt oder den 25-Jährigen aus Trossingen, teilt die Polizei nicht mit. Im Anschluss hatte die Polizei auf der Suche nach weiteren Tatverdächtigen mehrere Gebäude durchsucht. Die Ermittlungen - auch zum weiteren Verbleib des übrigen Diebesguts - dauern auch noch an, erklären Staatsanwaltschaft und Polizei.

Tatverdächtige weiter auf freiem Fuß

Gegen die beiden Männer hat die Staatsanwaltschaft Rottweil ein Strafverfahren eingeleitet. Momentan sind die beiden Tatverdächtigen noch auf freiem Fuß. Die Polizei überpfüft nun, inwiefern sich der Tatverdacht bestätigen lässt. Danach könnte es zu einer Haftprüfung für die beiden Männer kommen.