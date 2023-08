Das Quorum der Petition „Nendinger Verkehrsbelastung auf L277 mit 15.200 Fahrzeugen muss gestoppt werden — Alternativen jetzt“ ist erreicht. Knapp 1800 Unterschriften sammelten die Nendinger Initiatoren um Daniel Milkau und übergaben sie am Montag Landrat Stefan Bär. Dieser machte den Nendingern in Sachen Teilumgehung oder einer gesamten Umfahrung ihres Ortes aber kaum Hoffnung und will sich auch nicht in die Ungereimtheiten zwischen Stadt und Ortsteil einmischen.

Bürger sind unzufrieden

Nendingens Ortsvorsteher Franz Schilling, Ortschaftsratsmitglied Daniel Milkau sowie drei Anwohner der Nendinger Ortsdurchfahrt suchten mit dem Landrat das Gespräch. Rund 15.200 Fahrzeugen stellten keine zufriedenstellende Situation in Nendingen dar, und der Verkehr auf den Straßen werde weiterhin zunehmen.

Die Unterschriften werden überreicht. (Foto: Simon Schneider )

Kurzfristig geht nicht viel

Eine kurzfristige Lösung steht nach Worten Bärs nicht an — im Gegenteil: „Aus unserer Sicht gibt es auch in den nächsten 50 Jahren keine Hoffnung auf eine gesamte Umgehung“, so der Landrat. Auch ein Regierungswechsel im Land würde laut seiner Einschätzung auch zu keiner schnelleren Realisierung führen.

Auch was eine Teilumgehung vom Karl–Storz–Kreisverkehr zum Nendinger Gewerbegebiet „Brenner“ in Form einer Trasse angeht, macht der Landrat nur wenig Hoffnung. „Es wäre eben nur eine Teilentlastung mit nicht mal grob geschätzten 3000 Fahrzeugen.“ Milkau fügte hinzu: „Uns geht es darum, dass wir eine Ortsumgehung weiterhin verfolgen, über die nächsten Jahrzehnte hinaus.“

Das Verhältnis ist schwierig

In dem Gespräch wurde einmal mehr deutlich, dass das Verhältnis zwischen der Stadt Tuttlingen und dem Ortsteil Nendingen alles andere als harmonisch ist. Das teilten die Nendinger Vertreter dem Landrat mehrfach mit. Bär bat um Verständnis, dass er sich da nicht einmischen werde. Laut seiner Einschätzung sei die Chance einer Realisierung eines solchen Großprojekts deutlich größer, wenn die Nendinger die Stadt Tuttlingen an ihrer Seite hätten.

Wir bleiben weiter an dem Thema dran und werden weitere Aktionen durchführen. Daniel Milkau

„Solange die Stadt Tuttlingen den Wunsch nicht unterstützt, hat solch ein Projekt null Aussicht auf eine Realisierung. Ich sehe den politischen Willen bei der Stadt Tuttlingen dafür nicht“, fügte Bär hinzu.

Es hängt an Tuttlingen

Ein weiteres Ziel der Petition war, dass rund 50.000 Euro an Planungsmittel im Haushalt für eine Nendinger Umgehung eingesetzt werden sollen. „Der Stadtrat hat da bereits zugestimmt, aber die Verwaltung setzt es nicht um“, äußerte Ortsvorsteher Franz Schilling seinen Unmut. Bär betonte, dass es letztlich ein Thema sei, das in Tuttlingen bespielt werden müsse.

Einer verweist auf den anderen

„Für uns als Landkreis zählt das, was das Hauptorgan beschließt“, so Bär. Würde die Stadtverwaltung zu dem Ergebnis kommen, dass eine Studie oder Ähnliches erarbeitet werden soll, „dann gehen wir das auch an, weil es unsere Aufgabe ist“, sagte der Landrat.

Der einzige der sieben Punkte der Petition, für den der Landkreis zuständig sei, ist die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs. Hier wünschte sich Daniel Milkau, dass die Linienbusse auch die langgezogene Bräunisbergstraße und Altentalstraße mit einbeziehen — ohne zusätzlichen Bus. „Das Problem ist am Ende, dass wir das Geld dafür nicht bekommen. Es gibt immer eine Diskrepanz zwischen dem, was sich die Leute wünschen und dem, was wir uns leisten können“, antwortete Bär.

Unterschriften werden weitergeleitet

Der Landkreis will die Unterschriften und die Petition an das Regierungspräsidium weiterleiten. Zudem will er die Wünsche aus dem Kreis Tuttlingen bündeln und den Kreisrat bitten, dass diese Wünsche, im besten Fall auch der Wunsch der Nendinger mit einer Ortsumgehung, in den Generalverkehrsplan des Landes aufgenommen werden sollen.

„Wir bleiben weiter an dem Thema dran und werden weitere Aktionen durchführen“, sagte Milkau. „Wir wollen nicht die ganze Umgehung auf einmal, aber die Zeit einer Realisierung von 50 Jahre auf vielleicht 20 oder 30 Jahre verkürzen.“ Als erstes Ziel nannte er die Teilanbindung an das Nendinger Gewerbegebiet. Dabei liege die Zuständigkeit bei der Stadt.