Nach zwei Workshops sind die Ideen und Vorschläge der Nendinger für die Gestaltung der Ortsdurchfahrt gesammelt. Das zuständige Fachbüro Citiplan hat nun die Anregungen der Bürger sortiert und dem Ortschaftsrat präsentiert.

Albrecht Reuss von Citiplan stellt als abschließendes Fazit fest: „Insgesamt ist den Teilnehmern das Queren der Hauptstraße für Fuß-, Rad- und Autoverkehr bei gleichzeitig gutem Verkehrsfluss das wichtigste Anliegen. Hierin könnte ein wesentlicher Mehrwert der Umgestaltung liegen.“ Er stellte in der Ortschaftsratssitzung elf verschiedene Maßnahmen vor, die er für umsetzbar hält.

Verschwenkung in beide Richtungen

An beiden Ortseingängen könnte demnach eine Verkehrsberuhigung durch eine Verschwenkung in beide Richtungen erzielt werden. Dabei wird in der Regel eine Mittelinsel auf der Straße angelegt, die Autos müssen in einem Bogen vorbeifahren und bremsen dabei automatisch ab. So ist es zum Beispiel am Emminger Ortseingang angelegt, auch in Nendingen gibt es das bereits in Richtung Tuttlingen.

Der nächste Schritt wäre, ein Planungsteam zusammenzustellen. Michael Herre

Die allgemeine Geschwindigkeit durch Nendingen soll bei Tempo 40 liegen, an Engstellen und im Ortskern eher Tempo 30. Eine Aufwertung der ein oder anderen Kreuzung für eine optische Qualität der Fußgänger und eine Reduzierung der Fahrbahnbreite sind weitere Maßnahmen, die er auf Basis der Bürgeranregungen ausarbeitete.

Querungshilfe an der Bushaltestelle

An den beiden Bushaltestellen könnten auf der Fahrbahn Mittelinseln mit einem Übergang als Querungshilfe entstehen. Der Platz dafür sei da. Er sprach von einer „effizienten Bushalte“ und einem „sichereren Fahrbahnübergang mit mehr Übersichtlichkeit“. Mittelinseln für eine übersichtliche Querung der Mühlheimer Straße seien auch an anderer Stelle beispielsweise auf Höhe des Rathauses vorstellbar. Dadurch würde auch der Verkehr verlangsamt werden.

Genauso könnte die Ortsmitte durch einen besonderen Belag auf Gehwegen hervorgehoben werden. Eine optische Aufwertung könnte beispielsweise durch die Strukturierung vorhandener Parkplätze oder durch Bäume entstehen.

Von Mühlheim kommend nach Nendingen wünschte sich der ein oder andere Bürger eine Geschwindigkeitsdrosselung beispielsweise von den derzeit erlaubten 100 Kilometern pro Stunde zunächst vor dem Ort auf 70 und schließlich auf 50 bis zum Ortseingang.

Noch fehlt ein Bauplan

Bei den ganzen Vorschlägen gab Reus zu bedenken: „Das sind alles lediglich Ideenskizzen und eine Bürgerempfehlung, um eine Planung zu starten.“ Michael Herre, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, Mobilität und Klimaschutz unterstrich: „Der nächste Schritt wäre, ein Planungsteam zusammenzustellen.“

Mit diesem Team soll dann ein Entwurf erarbeitet werden. „Es wird sicherlich noch mindestens eine Phase geben, in der wir die Ergebnisse nochmal mit den Bürgern rückkoppeln, um herauszufinden, ob die Entwürfe den Erwartungen der Bürger entsprechen.“, so Herre weiter.

Auch dem Ortschaftsrat sollen die Pläne nochmal vorgestellt werden, bevor es an die Umsetzung geht. Herre rechnet mit einem Zeitplan von rund eineinhalb Jahren, bis ein Plan steht, den man für einen Umbau der Ortsdurchfahrt zugrunde legen könne. Die Planung müsse aber voraussichtlich europaweit ausgeschrieben werden, ebenso die Bauarbeiten.