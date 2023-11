Dass der Verkehr zu Stoßzeiten in Nendingen stockt, ist nicht selten. Seit Montag aber herrscht nur noch Stop-and-Go-Verkehr. Wegen einer Baustelle stauen sich die Autos in der Ortsdurchfahrt und auch weit über den Ort hinaus.

Kleine Ampel, große Auswirkungen

Grund sind Bauarbeiten auf der Höhe der Metzgerei in der Mühlheimer Straße in Nendingen. Laut Stadtverwaltung ist die Straßenentwässerung dort unzureichend, deshalb ist die Ortsdurchfahrt halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt. Am Montagabend stauten sich die Autos deshalb auf der L277 Richtung Tuttlingen bis zum Karl-Storz-Kreisel.

Autofahrer, Busse und Lkw müssen in Stoßzeiten rund 15 bis 20 Minuten mehr Zeit einplanen. Die Arbeiten sollen laut Mitteilung der Stadt Tuttlingen eine Woche dauern.