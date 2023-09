Ihr Wohnbauvorhabem zieht sich jetzt schon über rund acht Jahre hin ‐ doch so langsam sieht die Nendingerin Susanne Schwarz das Licht am Ende des Tunnels. In der jüngsten Ortschaftsratssitzung gaben die Räte bei einer Enthaltung grünes Licht für die notwendige Änderung im Bebauungsplan „Hinter Hexern“. Die Widersprüche sind aus dem Weg geräumt. Wenn alles glatt läuft, soll im Sommer nächsten Jahres gebaut werden.

In der Nendinger Sattlerstraße im Gewerbegebiet „Brenner“ will Susanne Schwarz schon seit Jahren auf einer privaten, brachliegenden Fläche drei Wohntürme mit insgesamt mehr als 20 Wohnungen bauen, die sich Richtung Donau orientieren. Zusätzlich soll zwischen den Wohntürmen und der Sattlerstraße ein neun Meter hohes Gewerbegebäude als Schallschutz entstehen. Gerade das Thema Lärm war in den vergangenen Jahren viel diskutiert worden und entsprechende Gutachten nötig. Die Schallschutzvoraussetzungen waren aber laut Stadt nötig, damit die bestehenden Betriebe keine Einschränkungen zu erwarten haben und die drei Wohngebäude das Gewerbegebiet in seiner Entwicklung aufgrund des Lärms nicht beeinflussen.

2022 Voraussetzungen geschaffen

Schon im vergangenen Jahr wurden die Voraussetzungen für das Wohnbauprojekt geklärt und Lösungen gefunden. Nun wurde das Gebiet als „urbanes Gebiet“ mit einer gemischt genutzten Bebauung festgelegt. Der geänderte Bebauungsplan ging vor einem Jahr in die öffentliche Auslegung und am Donnerstag wieder zurück in den Ortschaftsrat ‐ mit dem Ergebnis: Die Änderungen, die sich aus den Stellungnahmen ergeben, sind laut Stadtverwaltung ausschließlich redaktioneller Natur und berühren die Grundzüge der Planung nicht. Um die rechtliche Sicherung einer Hecke zu gewährleisten, schlug der Fachbereich Umwelt und Grünplanung lediglich vor, dass die Grundstücke in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes aufgenommen werden, was auch so umgesetzt wird.

Michael Herre, Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung bei der Stadt Tuttlingen, betonte in der Sitzung: „Im Kern hat sich die Planung in den vergangenen Jahren nur unwesentlich verändert. Wir haben es zwischenzeitlich geschafft, diese Planung konsensfähig zu machen. Die Widersprüche, die ursprünglich von den angrenzenden Gewerbetreibenden vorhanden waren, weil sie um ihre gewerbliche Nutzung gefürchtet haben, haben wir ausgeräumt.“ Hier seien Vereinbarungen geschlossen worden mit gegenseitigen Verpflichtungen.

Familie muss Planungskosten tragen

Herre betonte zudem, dass zusätzlich ein städtebaulicher Vertrag geschlossen worden sei, der zum einen die Übernahme der Planungskosten durch die Familie Schwarz vorsehe. In dem Vertrag sei außerdem geregelt worden, dass 30 Prozent der Wohnungen in öffentlich gefördertem Wohnungsbau erstellt werden. Genauso sei in einem Erschließungsvertrag das Anliegen des öffentlichen Fußwegs geregelt worden, der durch das Grundstück geht. Dass es diesen geben sollte, war, wie Herre in der Sitzung betonte, eine Forderung aus der letzten Beteiligungsrunde im Technischen Ausschuss.

„Von unserer Seite aus ist jetzt der Weg frei, dieses Bauvorhaben endlich auf den Weg zu bringen. Es liegt ein langes Verfahren hinter uns und ich freue mich, dass wir es zum Abschluss bringen können“, so Herre abschließend. Das sahen die Räte genauso.

Als Gewerbefläche verloren

Michael Herre verriet auf Nachfrage von Rat Daniel Milkau auch seine eigene Meinung in der Sitzung: „Ich habe das Verfahren immer sehr skeptisch begleitet. Ich sehe eine Umwandlung von Gewerbe- in Wohnbaufläche an dieser Stelle kritisch, weil es immer schwieriger wird, weitere Gewerbeflächen auszuweisen. Diese Gewerbefläche ist endgültig verloren“, gab Herre zu bedenken.

Wie geht es für das Bauvorhaben nun weiter? Der Bebauungsplan muss noch im Gemeinderat genehmigt werden. Dann folgt der Bauantrag. Susanne Schwarz geht davon aus, dass sie im Sommer kommenden Jahres die Bauarbeiten für ihr Wohnbauprojekt beginnen kann ‐ damit hätte sich ihr langer Atem gelohnt.