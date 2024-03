Für Nele Schutzbach geht gerade ein Traum in Erfüllung: Sie rast bei den Olympischen Spielen auf Skiern Berge hinunter und gewinnt Medaillen. Moment, Olympische Winterspiele sind doch erst wieder 2026? Tatsächlich geht es hier um die Deaflympics, einen Wettbewerb für Gehörlose.

Und die 17-jährige Nendingerin fährt ganz vorne mit. Bronze im Super G, Silber in der Kombination, Silber im Slalom. „Was ich hier erleben darf, ist mega“, erzählt sie begeistert. „Mir geht’s super!“

Autor: Privat Autor: Privat

Nele ist von Geburt an gehörlos. Im Alter von neun oder zehn Monaten sei es seiner Frau zum ersten Mal aufgefallen, erzählt Neles Vater und Betreuer Marcus Schutzbach. Ein Krankenhaus- und Ärzte-Marathon folgte, am Ende stand die klare Empfehlung: Cochlea-Implantat.

Das Implantat ist eine technisch ausgefeilte Hörprothese, die das Ohr fast komplett ersetzt. Damit konnte Nele hören und sprechen lernen, zum Regel-Kindergarten und zur Schule gehen, fast genauso wie ein hörendes Kind. Inzwischen kann sie über eine Bluetooth-Verbindung sogar telefonieren.

Schon als Kind ließ sich Nele Schutzbach vom Skifahren nicht abhalten. Auf diesem Foto ist sie sechs Jahre alt. (Foto: Markus Schutzbach/privat )

Das Hörgerät hielt sie auch nie von ihrer großen Leidenschaft ab, dem Skifahren. „Die ganze Familie fährt Ski“, erzählt der Vater, insgesamt sind sie fünf. Mit zwei Jahren stand Nele das erste Mal auf Skiern, mit sechs fuhr sie ihr erstes Rennen. „Im Urlaub in Österreich, aus Jux und Tollerei“, erzählt Schutzbach. Sie gewann.

Mit zwölf im Landeskader

Beim Skiclub Nendingen und beim Skiclub Mahlstetten trainierte sie weiter. Alle attestierten ihr ein großes Talent, mit zwölf Jahren wurde sie in den Landeskader Baden-Württemberg aufgenommen.

In dieser Zeit zeigten sich jedoch die Unterschiede zu „Normalos“, die auch das Implantat nicht wettmachen konnte. Markus Schutzbach beschreibt es so: „Was ihr an Gehörsinn fehlt, gleicht Nele über die Augen aus. An Tagen mit gutem Wetter ist sie bei den Rennen immer vorne mitgefahren, aber wenn die Sicht schlecht war, hatte sie einfach einen Nachteil.“

Mit 14 Jahren war Schluss mit dem Kader. „Das war die Hölle für sie“ - ihr Vater fühlt heute noch mit. Auch Nele selbst denkt noch ab und zu an die Zeit. „Es wäre schon spannend gewesen, da mitzufahren“, sagt sie rückblickend. Doch dann bekam sie eine andere Chance.

Rennen plötzlich ohne Ton

Ein Trainer des Deutschen Gehörlosen-Sportverbands, DGSV, wurde auf sie aufmerksam. Mit gerade einmal 14 Jahren holte er sie in die DGSV-Nationalmannschaft. Viele der gehörlosen Sportlerinnen und Sportler, die für den Verband an den Start gehen, haben wie Nele ein Cochlea-Implantat. Bei ihren Rennen muss sie allerdings auf die technische Unterstützung verzichten.

Nele Schutzbach im Nationalmannschafts-Anzug bei einem Rennen bei den Deaflympics in Erzurum in der Türkei. (Foto: Markus Schutzbach )

Für Nele war das eine ganz schöne Umstellung. Wie geht Skifahren ohne Ton? Schwierig, sagt Markus Schutzbach: „Man nimmt das gar nicht so bewusst wahr, aber wenn ich Ski fahre, kriege ich Feedback vom Schnee, das Knirschen oder ob es eine eisige Stelle ist.“ - „Es gehört viel Gefühl dazu“, ergänzt Nele.

Dennoch entwickelte sie schnell die richtige Technik und war genauso schnell vorne mit dabei. Sie fährt als Jugendliche im Europacup der Erwachsenen mit, Wochenenden bei Rennen in Österreich oder der Schweiz sind seit Jahren bei ihr und ihrem Vater an der Tagesordnung.

Die internationale Konkurrenz ist groß

Dann kamen die Deaflympics. Drei Wochen in Erzurum im Osten der Türkei mit hunderten anderen Sportlern. Neben Ski alpin gibt es auch Wettbewerbe im Skilanglauf, Schach, Curling, Futsal und Snowboard.

„Die Österreicher und Schweizer kannte ich schon“, meint Nele, „aber ich wusste: Da werden noch ein paar Starke aus anderen Ländern kommen und ich hatte recht.“ Gerade die Konkurrenz aus Japan ist bei den Skirennen stark.

Als 17-Jährige ist sie unter den Jüngsten. „Von mir erwartet noch niemand was“, meint sie, „alles, was ich erleben darf, ist mega!“ Nach den beiden ersten Medaillen musste sie ihre eigenen Erwartungen aber bremsen. „Alles andere ist jetzt Zugabe. Ich will erstmal Spaß haben, der Rest kommt von alleine“, sagt sie.

Nele Schutzbach (links) mit ihrer Silbermedaille nach dem Kombinationsrennen bei den Deaflympics in Erzurum in der Türkei. (Foto: Markus Schutzbach )

Ihr Vater ist da weniger gefasst: „Was sich diese Woche abspielt, haut mich emotional komplett um. In meinen kühnsten Träumen hätte ich mir nicht ausdenken können, was sie da leistet.“ Freunde und Familie fiebern von zuhause aus mit, ständig trudeln Nachrichten auf dem Handy ein.

So einen Rummel gab es bisher nie

Und auch die mediale Aufmerksamkeit ist rund um das Event viel größer als bei anderen Gehörlosen-Wettbewerben, erzählt Markus Schutzbach. Ein Fernsehteam hat schon mit Nele gedreht, regelmäßig gibt es Interview- und Fotoanfragen. Er versucht aufzupassen, dass nicht zu viel auf seine Tochter einprasselt, aber er sieht auch die positive Seite: mehr Anerkennung für die Sportler, mehr Aufmerksamkeit für Sponsoren. Sponsoren sind unverzichtbar, denn der Sport ist teuer: Ein Paar Rennski kostet 1200 Euro, Nele hat mehrere davon.

Silber in der Kombination: Nele Schutzbach auf dem Podest bei den Deaflympics in Erzurum in der Türkei. (Foto: Markus Schutzbach )

Ziel der gehörlosen Sportler ist es auch, in die Paralympics integriert zu werden, die finanziell noch etwas besser ausgestattet sind.

Noch zwei weitere Rennen stehen für Nele Schutzbach an, am Samstag und am Montag. Am 13. März geht der Flieger nach Hause. Dann ist Alltag angesagt für die Familie. Nele hat nach dem Abschluss an der Realschule Mühlheim über die Deutsche Sporthilfe einen Platz in einem Internat am Olympiastützpunkt Freiburg bekommen. Dort wohnt sie und absolviert ein kaufmännisches Berufskolleg und macht vor allem eins: Trainieren für die nächsten Wettbewerbe.