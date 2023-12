Das Zimmer ist abgedunkelt, die Tür geschlossen. Licht und Geräusche kann Lina schon lange nicht mehr ertragen. Regungslos liegt sie in ihrem Pflegebett und schaut zur Decke. Die nächste Abwechslung an diesem Vormittag wird sein, wenn ihre Mutter kommt, um ihr mit einer Schnabeltasse die nächste Mahlzeit einzuflößen.

Es ist schon viele Wochen her, dass Lina zum letzten Mal selbstständig ihre Arme und Beine bewegen konnte. Als das noch ging, brachte ihre Familie sie ab und zu für ein paar Minuten ins Wohnzimmer oder sogar in einem Rollstuhl nach draußen ins Freie. Doch zurzeit geht fast gar nichts mehr.

Kraft für die Sprechmuskeln fehlt

Seit Oktober reicht selbst die Kraft für die Sprechmuskeln nicht mehr aus: Nur noch per Blickkontakt kann sie mit ihrer Familie kommunizieren. Rollt sie die Augen nach oben, bedeutet das Zustimmung.

Stunde um Stunde, Tag um Tag vergehen auf diese Weise. Es ist die Welt eines fast 16-jährigen Mädchens, die früher fitter war als viele Altersgenossen. Die fast täglich Sport trieb, gerne Freunde traf und zu den Pfadfindern oder zur Jugendgruppe des Alpenvereins ging. Die in der Schule immer gute Noten hatte. Und die gerne was mit ihrer Familie unternahm: mit den Eltern Anja und Matthias Weidmann und der zwei Jahre jüngeren Schwester Jana, die mit dem Down-Syndrom zur Welt kam.

Kleine Aufmunterung in der Adventszeit: Linas Klasse vom Tuttlinger Immanuel-Kant-Gymnasium bastelte der Mitschülerin einen Adventskalender. (Foto: Sabine Krauss )

Seit Juni dieses Jahres gibt es immerhin eine Diagnose, gestellt durch das Uniklinikum Tübingen: ME/CFS heißt die tückische Krankheit, an der Lina leidet. Das Kürzel steht für „Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom“. Die Krankheit kann in verschiedenen Schweregraden verlaufen - wie bei Lina auch so schwer, dass Betroffene zum Vollpflegefall werden.

Seit Corona doppelt so viele Patienten

ME/CFS ist keine neue Krankheit. Die Weltgesundheitsorganisation nahm sie 1969 in die Internationale Klassifikation der Krankheiten auf. Es ist eine neuroimmunologische Erkrankung, die meist nach einem viralen Infekt auftritt. Wie die Frankfurter Zeitung im Oktober mit Berufung auf Daten der Kassenärztlichen Vereinigung schrieb, gab es vor Corona bundesweit insgesamt rund 250.000 Patienten aller Schweregrade, darunter 40.000 Kinder und Jugendliche.

Im Prinzip wurde nur ausgeschlossen, was es alles nicht sein kann. Anja Weidmann

Inzwischen sollen es doppelt so viele sein. Denn nicht nur Infektionskrankheiten wie Influenza oder Pfeifferschem Drüsenfieber lösen die Krankheit aus - auch ein Teil der Long-Covid-Betroffenen entwickelten ME/CFS.

Abwärtsspirale beginnt langsam

Bei Lina begann die Abwärtsspirale langsam. Bereits im Jahr 2021 klagte sie immer wieder einmal über diffuse Schmerzen. Schlimm wurde es dann nach ihrer Booster-Impfung gegen das Coronavirus Anfang Januar 2022. „Vermutlich hat die Impfung getriggert, aber wir wissen es einfach nicht genau“, sagt Mutter Anja.

Sie erinnert sich an Ausflüge auf die Loipe im schneereichen Winter 2022 zurück: Das ansonsten fitte Mädchen hatte plötzlich überhaupt keine Kraft mehr. „Alles war ihr zu anstrengend“, erzählt die Mutter.

Im Laufe des Frühjahrs 2022 war Lina ständig abgeschlagen und müde, Schmerzen in Armen und Beinen kamen hinzu. Bis zu den Pfingstferien hatte sich die Situation so verschlechtert, dass die 15-Jährige nur noch auf die Eltern gestützt laufen konnte. Viele Stunden des Tages verbrachte sie liegend im Bett.

Für die Familie begann eine Odysee durch verschiedene Kliniken. Villingen-Schwenningen, Tübingen, Freiburg: Alle möglichen Untersuchungen wurden gemacht, doch ohne Ergebnis: „Im Prinzip wurde nur ausgeschlossen, was es alles nicht sein kann“, erzählt die Mutter.

Oftmals fühlte sich die Familie alleingelassen. „Es gab immer wieder Ärzte, die alles als rein psychisch abtaten - vor allem, als sie hörten, dass Lina zu Hause eine Schwester mit Behinderung hat“, so Anja Weidmann.

Ein wenig Mobilisation: Regelmäßig kommt eine Physiotherapeutin bei Lina vorbei. (Foto: privat )

Das Problem vieler ME/CFS-Patienten und ihrer Angehörigen: In der Medizin fristete ME/CFS jahrzehntelang ein Nischendasein. Es floss so gut wie kein Geld in die Erforschung körperlicher Ursachen oder die Entwicklung von Medikamenten.

Da die Beschwerden diffus sind und es scheinbar keine organische Ursache gibt, tendierten Ärzte häufig dazu, die Erkrankung als psychosomatisch einzustufen. Ein Argument ist immer wieder, dass es keinen Biomarker gibt, mit dem die Krankheit nachzuweisen ist.

Wir waren alle so glücklich und haben geglaubt, dass ab jetzt alles wieder gut wird. Anja Weidmann

Experten zufolge könne ME/CFS jedoch sehr wohl organischer Natur sein: Multiple-Sklerose beispielsweise, die chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, wurde erst nachweisbar, nachdem Forscher entsprechende Marker in der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit von Patienten identifiziert hatten.

Erste Medikamente vielleicht im Jahr 2026

Führend im Bereich der ME/CFS-Forschung ist in Deutschland aktuell die Berliner Charité mir ihrer Professorin Carmen Scheibenbogen. Sie ist Chefin der Immundefekt-Ambulanz und hat sich ME/CFS als einer ihrer Forschungsschwerpunkte gesetzt.

Die meisten, die in der Forschung aktiv sind, arbeiten nur mit Erwachsenen zusammen, aber nicht mit Kindern. Anja Weidmann

Seit vergangenem Jahr leitet sie zudem auch die nationale Klinische Studiengruppe Post-Covid-Syndrom und ME/CFS, für die das Forschungsministerium im vergangenen Jahr zehn Millionen Euro zur Verfügung stellte. Auch an anderen Stellen Deutschlands, wie etwa in München, hat die Forschung inzwischen Fahrt aufgenommen. Erste Medikamente könnte es bis zum Jahr 2026 geben.

Auf ein Medikament hoffen auch Linas Eltern, Anja und Matthias Weidmann. Früh versuchten sie, Kontakte zur Charité und anderen spezialisierten Ärzten und Zentren zu bekommen. Im Gegensatz zu vielen anderen Betroffenen, mit denen Mutter Anja inzwischen bundesweit in Kontakt steht, hatten sie zumindest in einem Punkt Glück: Von Anfang an unterstützte sie ihre Hausärztin, wo sie nur konnte. Doch das große Problem: „Die meisten, die in der Forschung aktiv sind, arbeiten nur mit Erwachsenen zusammen, aber nicht mit Kindern“, sagt Anja Weidmann.

Das einzige, das Lina bislang wirklich half, war eine Immunadsorption am MVZ Kempten. Dabei handelt es sich um eine Form der Blutwäsche, die Autoantikörper aus dem Blut filtert. Nach einer Behandlung im späten Frühjahr ging es der 15-Jährigen in den Sommermonaten so gut, dass sie wieder selbst essen und sogar wieder selbst einige Schritte gehen konnte. „Wir waren alle so glücklich und haben geglaubt, dass ab jetzt alles wieder gut wird“, meint Mutter Anja.

Doch wieder bildeten sich neue Autoantikörper

Doch das Gegenteil war der Fall: In Linas Blut formierten sich offenbar wieder neue Autoantikörper. In wenigen Wochen verschwand nach und nach wieder alles, worüber sich Lina und ihre Familie im Sommer noch so gefreut hatten. „Schlimm ist für uns vor allem auch, dass wir uns nicht einmal mehr mit ihr unterhalten können“, sagt Anja Weidmann.

Für die Mutter ist die Pflege und Betreuung der Tochter inzwischen zur Vollzeitaufgabe geworden. Stundenweise erledigt sie ihren Job vom Homeoffice aus. „Ich habe zum Glück einen sehr kulanten Arbeitgeber und kann auch meist flexibel einteilen, wann ich meine Arbeit erledige“, sagt sie. Auch der Betrieb, in den Vater Matthias arbeitet, kommt der Familie sehr entgegen.

Mutter Anja püriert das Essen für ihre Tochter. Auch kauen kann die 15-Jährige schon seit Wochen nicht mehr. (Foto: Sabine Krauss )

Ein Kraftakt ist auch der Spagat zwischen ihren beiden Töchtern: Down-Kind Jana, die in Tuttlingen die Johann-Peter-Hebel-Schule besucht, braucht viel Betreuung. Zwar versteht die Jüngere, dass die Schwester inzwischen durchgehend im Bett liegt - doch damit ist das Verständnis auch schon zu Ende. „Zum Beispiel hört Jana gerne lautstark Kindermusik und tanzt dazu - während Lina jeder laute Ton zu viel ist“, berichtet die Mutter.

Gemeinsame Unternehmungen als Familie gibt es keine mehr: „Am Wochenende mache meistens ich etwas mit Jana und meine Frau bleibt daheim und kümmert sich um Lina“, erzählt Vater Matthias Weidmann. Treffen mit Freunden, eine Runde Sport: Wenn überhaupt, ist das für eines der beiden Elternteile meist erst abends möglich, wenn beide Mädchen schlafen.

Große Hilfsbereitschaft der Mitmenschen

Überwältigt ist die Familie von der großen Hilfsbereitschaft der vergangenen Wochen. Bereits zum zweiten Mal hatten Vereine und Institutionen zur Advents- und Weihnachtszeit Sammelaktionen für die Familie gestartet - federführend in diesem Jahr die Johann-Peter-Hebel-Schule und die Pfadfinder.

Schon im vergangenen Jahr hatte es eine große Spendenaktion gegeben. Obwohl beide Eltern verdienen, sind sie froh über die Unterstützung: Vieles musste die Familie in den vergangenen zwei Jahren aus eigener Tasche bezahlen - vor allem, da es bis Juni diesen Jahres noch keine offizielle Diagnose für Linas Leiden gegeben hatte. „Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die uns in irgendeiner Form unterstützt haben“, sagen sie.

Wir geben nicht auf, bis es gut ist. Anja und Matthias Weidmann

Das Wissen, dass es so viele Menschen gibt, die an sie denken, hilft den Eltern sehr. Längst haben sie es sich abgewöhnt, mit ihrem Schicksal zu hadern. „Dadurch machen wir die Situation ja auch nicht besser“, sagt Anja Weidmann.

So ist es auch ihr Humor, der ihr oft weiterhilft und Ernst und Traurigkeit etwas fröhlicher macht. „Freunde und Bekannte sind immer wieder erstaunt, dass ich noch immer lachen kann“, erzählt sie.

Trotz allem wird in der Familie auch noch gelacht

Herzhaft lachen musste die Familie etwa vor einigen Tagen, als Schwester Jana das Weihnachtslied „Es ist ein Ros entsprungen“ zum Besten gab. Statt „aus einer Wurzel zart“ erklang aus ihrem Munde jedoch „aus einem Wurstsalat“.

Solche kleinen Szenen sind es, die im Familienalltag Kraft geben. Und so wünschen sich die Eltern fürs neue Jahr, dass sie auch mit Lina wieder zusammen lachen und sprechen können. Denn optimistisch sind Anja und Matthias Weidmann trotz allem geblieben. „Wir geben nicht auf, bis es gut ist. Und wir glauben fest daran, dass Lina irgendwann wieder gesund wird.“