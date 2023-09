Whiskywanderung durch Möhringen

Ein Rundgang der besonderen Art findet am Freitag, den 22. September in Möhringen statt. Der Fremdenverkehrsverein Möhringen veranstaltet seine erste Whisky Wanderung. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Rathaus Möhringen. Es werden insgesamt an fünf Stationen Single Malt Whiskys ausgeschenkt. Die geschätzte Dauer der Veranstaltung beträgt zweieinhalb bis drei Stunden.

Auf dem Rundgang werden die Anwesenden fachmännisch von Udo Kleiser geführt. Mitzubringen ist ein kleiner Rucksack oder ähnliches, indem Glas und Wasser während der Wanderung verstaut werden kann. Bei schlechtem Wetter wird die Wanderung kurzentschlossen in ein reines Tasting in trockenen Gefilden umgewandelt.

Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt, der Preis pro Person beträgt 35 Euro. Verbindlich anmelden kann man sich auf der Homepage des Fremdenverkehrsverein Möhringen www.fvv–moehringen.de unter dem Menüpunkt „Whisky–Wanderung“.