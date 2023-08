Symbol für Glück, Reichtum und gar Überfluss

Das alte „Städtle“ Möhringen zeichnet sich durch viele markante Brunnen aus. Die meisten kennen den Brunnen „mit der Möhrin“. Doch er ist nicht der einzige Wasserspender, der zum Verweilen einlädt und mit der Ortsgeschichte verbunden ist.

Der wohl älteste Brunnen im Stadtkern ist der Stadtbrunnen in der Rathausgasse. Bis 1841 stand hier ein Brunnen aus Sandstein, der dann durch einen gusseisernen ersetzt wurde. Auf seinem Stock stand zunächst die „Möhrin“, die dann 1935 auf den Hechtplatz umsiedelte. 1983 wurde der alte Brunnen an der Rathausgasse zuletzt saniert. Er trägt an der Spitze einen Putto mit einem Füllhorn. Letzteres symbolisiert Glück, Reichtum und gar Überfluss.

Weithin bekannt ist natürlich der Hanselebrunnen, der die örtliche Fasnet aufgreift. In einer Betonwerkstein–Konstruktion zeigt er die wichtigste Figur der Narrenzunft, auf deren Initiative der Brunnen auch entstanden ist. 1965 wurde er eingeweiht. 1996 wurde sein Umfeld umgestaltet, bereits sechs Jahre zuvor war der Brunnen selbst saniert worden. 2009 dann eine weitere Sanierung, auch der Technik. Der Hanselebrunnen nimmt einen Standort ein, auf dem schon früher ein Brunnen existiert hat, der Werdenbrunnen.

Die Narrenzunft Möhringen ist eine der ältesten Zünfte der Region, die Möhringer Fasnet eine der traditionsreichsten. Das Hanselekleid gehört zur Fasnetlandschaft Baar und ist aus weißem Leinen mit Jacke und Hose gefertigt. Die Bemalung zeigt Tier– und Menschenfiguren, mit Rosetten ummalt — genau so zeigt es die Figur auf dem Brunnen. Sie trägt die Holzlarve samt Kopfhaube und dem Fuchsschwanz als Zeichen der Schlauheit sowie die zwei gekreuzten Schellenriemen. Das große Hansele birgt dazu noch ein kleines Plätzle–Hansele. Und so erinnern die zwei übers ganze Jahr, dass es bald wieder „dagege goht.“

Weniger markant ist der Adler–Brunnen in Möhringen, den es seit 1865 gibt. Ein flacher, länglich–rechteckiger Brunnen mit einem kantigen Stock, der seinerseits den (Reichs-)Adler trägt. Der breitet seine Schwingen aus und öffnet keck den Schnabel. Die verhältnismäßig große Wasseroberfläche diente früher vielen Menschen zu verschiedenen Zwecken, zum Waschen, zum Viehtränken und nicht zuletzt zum Treff beim plätschernden Nass. Ähnlich war und ist es wohl beim gusseisernen Sechseck–Brunnen in der Kreuzgasse. Kühles Nass schöpfen möchte man auch gerne am Brunnen, ebenfalls aus Guss, beim Alten Friedhof an der Krankenhausstraße.

Im nahen Eßlingen erstrahlt seit dem Herbst 2022 der Dorfbrunnen am Winterberg von 1876 im alten Glanz. Im Rahmen einer umfangreichen Sanierung gelang der Konstanzer Restauratorin Katrin Hubert, die originale Farbgebung zu rekonstruieren — anhand der aus Archiven auffindbaren Schwarz–Weiß-Bilder. Der Brunnen wurde in der früheren Eisengießerei in Immendingen–Bachzimmern hergestellt. Im Zuge der Brunnensanierung hat die Stadt den Platz als Aufenthaltsbereich neu gestalten lassen.