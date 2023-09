Bei den einen Nachbarn war es die Post vom Finanzamt, bei den anderen Nachbarn die Wochenzeitschrift, bei den Gehrkes selbst waren es die Zugangsdaten fürs Online-Banking und die Rechnung fürs neue Auto. Jeden Tag schauten sie in den Briefkasten, aber nichts war drin. Was war da nur los?

„Nur weil wir mit den Nachbarn gesprochen haben, haben wir dann mitbekommen, was da läuft“, berichtet Frank Gehrke. Nämlich: In ihrer Straße in der Möhringer Vorstadt bekam seit Wochen niemand Post. Ein Gespräch mit der Briefträgerin brachte weitere Klarheit. Die Route sei in der vorgegebenen Zeit nicht zu schaffen, habe die Postbotin den Anwohnern gesagt. Und für Überstunden werde sie nicht bezahlt.

Deutsche Post bestätigt Abbrüche

Die Pressestelle der Deutschen Post in Stuttgart bestätigt das teilweise: „In den letzten zwei Wochen kam es auf der Zustelltour tatsächlich zu Abbrüchen“, heißt es auf Nachfrage unserer Redaktion von Pressesprecherin Sonja Radojicic. „In Einzelfällen kann es am Ende von Zustelltouren zu Abbrüchen aufgrund von Dienstzeitende kommen, so dass nicht alle Haushalte bedient werden können.“ Zudem sei ein neuer Zusteller auf der Route unterwegs, der noch eingearbeitet werde.

Irgendwann haben wir angerufen und uns die Rechnung per E-Mail schicken lassen. Frank Gehrke

In der Regel würden diese Straßen dann am nächsten Tag priorisiert bedient. In dem Fall ist das aber wohl nicht geschehen. Drei Wochen lang hätten sie keine Post bekommen, sagt Gehrke. Besonders pikant für ihn und seine Ehefrau: Sie hatten ein neues Auto bestellt. Nur mit bezahlter Rechnung würden sie es abholen können. „Irgendwann haben wir angerufen und uns die Rechnung per E-Mail schicken lassen“, meint er. Ähnlich war es beim Online-Banking: Sie füllten die notwendigen Formulare direkt vor Ort in der Bankfiliale aus.

Erst eine Beschwerde hilft

Die Post blieb indes weiter aus. „Informiert hat uns keiner“, sagt Gehrke. Warum, das erklärt die Deutsche Post auf Nachfrage nicht. „Die Auswirkungen auf die Anwohner versuchen wir durch einen täglichen Mengenausgleich zwischen den einzelnen Zustelltouren grundsätzlich zu vermeiden“, so Radojicic. In der Straße in der Möhringer Vorstadt kam die Post allerdings erst wieder an, nachdem sich die Anwohner bei einer Beschwerdestelle des Konzerns beschwert hatten. Ein ganzer Stapel sei auf einmal im Briefkasten gewesen, berichten die Gehrkes ‐ darunter zweimal die Unterlagen von ihrer Bank.

Die Möhringer Vorstadt ist nicht der einzige Zustellbezirk, in dem es in den vergangenen Wochen zu Problemen kam. Auch andere Leser berichten, dass lange erwartete Briefe und Pakete nicht oder erst sehr spät ankamen.

Post hat Personalprobleme

Laut Deutscher Post schwanken die Sendungsmengen saisonal. Hinzu komme die Urlaubszeit, erklärt Radojicic, und im Bereich Tuttlingen sei der Arbeitsmarkt besonders angespannt. „Im Wettbewerb um geeignete Mitarbeiter:innen stehen wir hier vor allem mit der Medizintechnik-Branche.“ Die Personalgewinnung laufe jedoch auf Hochtouren. In der letzten Woche hätten zehn neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Tätigkeit begonnen. Und die Post sei immer auf der Suche nach neuem Personal.

Doch sind die Zustellbezirke auch wirklich zu schaffen? In der Regel ja, meint Radojicic. Der Zuschnitt würde jedes Jahr überprüft, berechnet und gegebenenfalls geändert. Die Postboten seien sehr zuverlässig, zu Ausfällen komme es nur in Ausnahmefällen, etwa wegen Krankheiten.

Zu schneller Zustellung verpflichtet

Laut Verbraucherzentrale ist die Deutsche Post AG gesetzlich dazu verpflichtet, dass im Jahresdurchschnitt 80 Prozent der Briefsendungen in Deutschland am nächsten Tag ankommen. Nach zwei Tagen müssen 95 Prozent der Briefsendungen ausgeliefert werden. Wer nach sieben Tagen einen erwarteten Brief nicht erhalten kann, kann einen Nachforschungsantrag stellen. Erst nach 20 Tagen gelten Briefe aber als verloren gegangen.

Wenn ein einfacher Standardbrief verloren geht, haben allerdings weder Sender noch Empfänger Anspruch auf Schadenersatz ‐ auch wenn sie Fristen dadurch nicht einhalten können. Anders sieht das bei Einschreiben oder versicherten Paketen aus. Bei Einschreiben erstattet die Post bis zu 25 Euro, bei Paketen variiert die Summe je nach Anbieter und versicherter Schadenssumme.