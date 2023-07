Tuttlingen-Möhringen

Randalierer sind unterwegs

Tuttlingen-Möhringen / Lesedauer: 1 min

Am frühen Samstagabend hat eine Gruppe unbekannter Jugendlicher in Möhringen auf der Stephansfelder Straße und der Dornierstraße ihr Unwesen getrieben. Die Jugendlichen nahmen in einer Tiefgarage einen Feuerlöscher von der Wand und leerten diesen aus.

Veröffentlicht: 31.07.2023, 16:08 Von: sz