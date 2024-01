Der Ortschaftsrat Möhringen kämpft um die unechte Teilortswahl. Einstimmig hat das Gremium in seiner ersten Sitzung des Jahres einen Antrag eingereicht, der die Einberufung des Vermittlungsausschusses zur Debatte über die Abschaffung der unechten Teilortswahl fordert. Gleichzeitig fordert das Stadtteil-Parlament, ein Rechtsgutachten einzuholen, dass die rechtliche Frage dieses Wahlmodus klären soll.

Damit reagieren alle vier Fraktionen und Gruppen auf den Beschluss des Gemeinderats vom 11. Dezember, die unechte Teilortswahl abzuschaffen - im Vorfeld hatte sich der Möhringer Ortschaftsrat gegen diesen Schritt gewandt.

Das System der unechten Teilortswahl garantiert dem 1973 eingemeindeten Stadtteil fünf Sitze im Gemeinderat. Das war damals ein wichtiges Zugeständnis der Stadt an das bis dahin selbstständige Möhringen und wurde deshalb im Eingemeindungsvertrag verankert. Gerade jener fünfte Sitz war den Badenern seinerzeit ein wichtiges Anliegen, um das sie kämpften.

Kein Affront, aber „Rollenklarheit“

Die Abkehr von dieser Praxis widerspreche den vertraglichen Vereinbarungen, unterstrich Susi Hein jetzt im Ortschaftsrat, erklärte aber auch, dass die Initiative nicht als Affront gegen die Stadt gemeint sei. Walter Hornung ergänzte, es gehe um „Rollenklarheit“: Man wolle wissen, „wie Möhringen im Verhältnis zur Stadt steht“.

Für solche Fragen haben Stadt und Stadtteil in den Verhandlungen zur Eingliederung einen Vermittlungsausschuss vorgesehen, der jetzt zusammenkommen soll. Ihm gehören je drei Mitglieder des Ortschaftsrats und des Gemeinderats sowie der OB und der Ortsvorsteher an.

Aus Sicht des Ortschaftsrats liegt „eine deutliche Meinungsverschiedenheit in einer wichtigen Frage zwischen Ortschaftsrat und Gemeinderat vor“, sodass die Einberufung des Ausschusses zulässig sei.

Rechtsgutachten in Auftrag gegeben

Mit dem Antrag fordert Möhringen aber auch noch ein Rechtsgutachten. Das soll vor allem eine Frage klären: Steht der Beschluss vom 11. Dezember dem Eingemeindungsvertrag entgegen? Mit anderen Worten: Welche Regelung wiegt letztlich höher?

Das sollen nun „unabhängige Sachverständige“ prüfen; die Auswahl dieser Sachverständigen - wohl in erster Linie Verwaltungsjuristen - soll einvernehmlich mit dem Ortschaftsrat erfolgen, heißt es im Antrag ausdrücklich.

Der Vermittlungsausschuss soll laut Antrag „ein Forum für den Meinungsaustausch und die gegenseitige Annäherung sein“. Dem Papier zufolge geht es auch um die Rechtssicherheit der Entscheidung des Gemeinderats bezüglich möglicher Klagen zur Nichteinhaltung des Eingemeindungsvertrags. Eine Klärung dieses Aspekts liege „sowohl im Interesse Möhringens als auch der Gesamtstadt.“

Keine Position in Nendingen

Der Ortschaftsrat Nendingen positionierte sich am Mittwochabend nicht zu dem Antrag. Ortsvorsteher Franz Schilling sprach das Thema am Ende der Sitzung an, sagte aber, es sei fraglich, ob der Einsatz von Möhringen überhaupt etwas bringe.

Sollte der Beschluss vom Dezember entgegen den Möhringer Bestrebungen Bestand haben, wird erstmals bei der Kommunalwahl am 9. Juni auf die Teilortswahl verzichtet. Sie hat bisher für Möhringen fünf, Nendingen drei, Eßlingen einen und für die Tuttlinger Kernstadt 23 Sitze vorgesehen.

Das Problem dabei: Das kleine Eßlingen war bislang deutlich über-, die Kernstadt unterrepräsentiert. Diese Ungleichheit kann zu einer Klage gegen die Wahl führen, befürchtet die Stadt und schlug deshalb die Abschaffung vor.

So funktioniert die unechte Teilortswahl. (Foto: Alexis Albrecht )

Urteil aus Mannheim treibt Stadt um

Grundlage war ein Urteil mit Signalwirkung des Verwaltungsgerichtshofs in Mannheim. In Tauberbischofsheim musste die Kommunalwahl wiederholt werden, weil die Bevölkerungsverteilung in den Ortsteilen nicht mehr den Sitzverhältnissen im Gemeinderat entsprach - wie derzeit in Tuttlingen. Das Urteil löste eine Diskussion darüber aus, ob die unechte Teilortswahl noch zeitgemäß ist.

Die Stadtteile Möhringen und Nendingen wollten an der alten und aus ihrer Sicht bewährten Regelung festhalten. Im Gesamtgremium kam es dann anders: Mit 23 zu zehn Stimmen bei einer Enthaltung stimmte der Rat für die Abschaffung.

Die Aufhebung würde nicht bedeuten, dass Möhringen keinen Sitz mehr im Gemeinderat hat, sondern nur keinen garantierten - Kandidaten aus dem Städtle hätten es tendenziell schwerer, ins Gremium gewählt zu werden. Der Ortschaftsrat wäre von der Abschaffung nicht betroffen und würde mit gleichen Rechten fortbestehen.