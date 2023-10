Tuttlingen-Möhringen

Möhringen und Tennenbronn trennen sich torlos

Tuttlingen-Möhringen / Lesedauer: 3 min

Der FV Möhringen (rot) und Tennenbronn lieferten sich in einem spannenden Spiel ohne Tore engumkämpfte Duelle auf dem Rasen. (Foto: Ben Maier )

Ein eng umkämpftes Spiel ohne Tore haben sich Möhringen und Tennenbronn am Sonntag in der südbadischen Bezirksliga Schwarzwald abgeliefert. Die SG Kirchen-Hausen musste eine bittere Niederlage gegen Pfaffenweiler hinnehmen und kassierte erst in der Nachspieltzeit das 2:3.

Veröffentlicht: 22.10.2023, 21:22 Von: Hans-Georg Brachat