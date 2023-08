„Möhrin“ ist vom Hechtplatz nicht wegzudenken

Zum Wasser hat Möhringen eine besondere Beziehung: Es liegt an der Donau, die zwar einerseits hier versickert ankommt, dafür aber vom Krähenbach erstmals auch wieder aufgefüllt wird. Und im Städtle selbst prägen viele Brunnen das Ortsbild — Ausdruck einer langen Geschichte, die bis ins 9. Jahrhundert zurückgeht.

Am bekanntesten ist wohl der Brunnen auf dem Hechtplatz — der mit der „Möhrin“. Name und Motiv bilden zusammen ein Kuriosum — ein Kuriosum, das mit der Ortshistorie und dem Ortsnamen „Möhringen“ zusammenhängt. Möhringen trägt den Kopf eines schwarzen Afrikaners im Wappen — doch einen Bezugs zur Geschichte des Städtles gibt es nicht. Der erste bekannte Name war ein Mereheninga, vielleicht ein Merowinger.

Im 14. Jahrhundert erhielt Möhringen das Stadtrecht, 1470 ein Wappen, das auf Geheiß von Kaiser Friedrich III. einen, wie es damals allenthalben hieß, „Mohren“ zeigte. Ein Begriff, der seinerseits auf die arabischen „Mauren“ zurückgeht, die damals Spanien beherrschten. Die Möhringer deuteten die Figur als „Mohrin“ oder eben „Möhrin“ — und so entstand 1841 die Figur der „Möhrin“, zunächst auf einem Brunnenstock in der Mittelgasse beim früheren Rathaus. Die Möhrin: eine schwarze Frau mit einem kurzen Rock aus Federn, einem Kopfputz aus Federn und einer Kette bekleidet. In der einen Hand hält sie einen Bogen, in der anderen einen Schild mit dem Ortswappen und dessen Datum 1470. Auf dem Rücken trägt sie einen Pfeilköcher — eine Jagdgöttin?

Die Figur auf dem Brunnen geht auf den deutschen Vormärz zurück. Ihre gusseiserne Form beruht auf dem damals bei Möhringen geförderten Bohnerz zurück; als es daran ging, einen neuen Brunnen zu bauen, kam die Idee auf, aus dem Wappenbild, das ja nur einen Kopf zeigt, eine vollständige Figur zu machen. Der Heimatforscher Paul Bertsche hat einmal spekuliert, den Bürgern habe das „halbe Mohrenbild“ nicht gefallen. Bertsches Urteil fiel zwiespältig aus: Historisch sei die Brunnenfigur ein „einmaliger Unsinn“, andererseits sei die Frau „gut gelungen“ und ein geschätztes Fotomotiv.

Die Möhrin steht auf dem Hechtplatz, benannt nach dem gleichnamigen Gasthaus; dorthin ist sie 1935 umgezogen. Sie steht nun auf einem Brunnenstock, der fast so alt ist wie sie selbst, er wurde 1850 gegossen. Ihr ursprüngliches Domizil war der Brunnen an der Mittleren Gasse. Ziel des Umzugs war die bessere Präsentation des Denkmals. Der Ur–Möhringer Nepomuk Utzler, der sich im Jahr 2010 im Gränzbote an die Möhringer Brunnengeschichte erinnerte, wusste noch, dass die Anwohner sich über die Versetzung der Möhrin in den 30er–Jahren geärgert hätten, weil sie den angestammten Standort für angemessener hielten.

Heute ist der Hechtplatz ohne den „Brunnen mit der Möhrin“ nicht mehr anders denkbar. Und doch: Ist eine schwarze Frau, die einem Stereotyp entspricht, nicht rassistisch? Ist nicht sogar der Begriff „Möhrin“ problematisch, wenn das nahe „N–Wort“ heute aus guten Gründen eben nicht mehr geschrieben und ausgesprochen wird? Müssten wir vom M–Wort reden?

Und gilt das nicht auch für das Wappen? Im Stuttgarter Möhringen gab es darum eine hitzige Diskussion, schließlich eine Petition gegen das Motiv eines schwarzen Menschen und schließlich einen Ideenwettbewerb für ein neues Wappen. Das ist allerdings noch nicht umgesetzt, der Fall wird noch geprüft.

Im badischen Möhringen ist die Sache zudem komplizierter: Das Motiv ist ja auch noch historisch „falsch“, weil die Ortsgeschichte Möhringens nirgends mit Sklaverei oder Kolonialismus in Verbindung gebracht werden kann, es widerspricht eigentlich ja dem wohl merowingischen Namen. Bedarf an Veränderungen sieht im Städtle jedenfalls niemand. Und so werden Wappen und Brunnen weiter bestehen.