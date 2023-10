Am Samstagnachmittag hat es einen Übungseinsatz für die Jugendfeuerwehren von Tuttlingen, Möhringen, Nendingen und Eßlingen an der Anton-Braun-Grundschule in Möhringen gegeben.

Mittags ging der Alarm los

Um 14 Uhr gingen die Sirenen los, die ersten Löschfahrzeuge setzten sich mit Blaulicht in Bewegung. Die vier Abteilungen kamen mit Absicht zu unterschiedlichen Zeitpunkten an, um den Löschangriff so realistisch wie möglich zu gestalten. Am Zielort angekommen, fingen die Kinder und Jugendlichen sofort an, nach Anweisungen, die Schläuche auszurollen und den unechten Brand zu löschen. Ebenfalls wurde die Drehleiter ausgefahren.

Mit Spaß bei der Arbeit

Die Jungs und Mädchen zwischen sechs und 17 Jahren bewältigten ihre Aufgabe sehr gut und hatten eine Menge Spaß bei der Übung. Auch die zahlreichen Zuschauer, bestehend aus Eltern und Familienmitgliedern der Kinder, hatten eine Menge zu bestaunen und haben das Ganze mit Interesse verfolgt. Nach dem erfolgreichen Einsatz wurden die Drehleiter eingeholt und die Feuerwehrschläuche wieder zusammengerollt.

Manöverkritik bei Essen und Trinken

Anschließend zogen die Fahrzeuge wieder zurück zur Feuerwache in Möhringen, wo auf alle Einsatzkräfte Essen und Trinken wartete.